Na Rakousko padl lockdown, Německo zrušilo vánoční trhy a zavírá hotely

Rakousko k celostátní uzávěře sáhlo v této vlně jako první země Evropské unie. Od pondělí smějí lidé opouštět domov jen v nutných případech – kvůli cestě do práce, do školy, na nákupy nebo kvůli zdravotním procházkám. Zavřou se restaurace, hotely, většina obchodů a všechny akce s větším počtem účastníků se ruší. Pro turisty včetně lyžařů se země zcela uzavře.

Uzávěra má trvat nejméně deset dní, nejdéle pak dvacet. Rakouská vláda navíc nařídila povinné očkování proti covidu-19 pro všechny obyvatele. V zemi bylo v neděli 14 042 nově nakažených, v pátek pak Rakousko zaznamenalo nový rekordní přírůstek za den, téměř 16 000 nemocných. Na 100 tisíc obyvatel připadá za poslední týden 1 002 nově nakažených, to je třetí nejhorší výsledek na světě.



Proti novým restrikcím přišly na náměstí Hrdinů poblíž Hofburgu v centru Vídně v sobotu protestovat desetitisíce lidí. Demonstraci pořádala opoziční Svobodná strana Rakouska (FPÖ). Policie zatkla nejméně deset lidí, někteří demonstranti zapalovali pyrotechniku a házeli na policisty, kterých bylo na místě 1 300, láhve a plechovky.



Velká omezení čekají i obyvatele Německa. Například spolková země Sasko, která sousedí s Českem, ruší vánoční trhy, zavírá kluby, bary a také kulturní a sportovní zařízení. Neočkovaní s výjimkou supermarketů a drogerií nebudou smět do obchodů a restaurací. V okresech, kde sedmidenní průměr nových případů na 100 tisíc obyvatel přesáhne tisíc, nebudou smět neočkovaní od 22:00 do 06:00 hodin následujícího dne vycházet z domova bez řádného důvodu.



Bavorsko zase uzavře bary a kluby a v nejzasaženějších regionech také hotely, restaurace a kulturní i volnočasové instituce. Lidem bez očkování se ztíží přístup do vnitřních veřejných prostor i ve Šlesvicku-Holštýnsku.

V Německu za poslední den přibylo 30 643 případů nákazy koronavirem. Koronavirová infekce od začátku epidemie prokázala u 5,386 milionu lidí, z nichž přes 99 tisíc nákaze podlehlo.

Na Slovensku vláda rozhodla o tom, že lidé bez vakcinace nebo dokladu o prodělané nemoci covid-19 od pondělí nedostanou na hromadné akce, do akvaparků, wellness center či ubytovacích zařízení, ale ani do obchodních center a obchodů, v nichž neprodávají základní potraviny, drogerii či léky. Dosud tam mohli s negativním testem. Jediné místo, kam budou moci neočkovaní od pondělí chodit, je práce. Dvakrát týdně se však budou muset testovat. Do obchodů pak kromě očkovaných budou moci už jen lidé, kteří během posledních 180 dní prodělali covid.

V zemi po zrychlení tempa šíření nákazy podle úřadů nadále stoupá počet pacientů s covidem-19 a o víkendu překročil kritickou hranici 3 tisíce hospitalizovaných. Některé listy, například Sme nebo Deník N, napsaly, že země by s ohledem na nepříznivý vývoj epidemie měla zavést celostátní uzávěru. V neděli laboratoře odhalily 9 584 pozitivních.



Polsko v neděli zaznamenalo 18 924 nově infikovaných. Ve čtvrtek si však připsala nový rekord čtvrté vlny šíření koronavirové infekce a nejvyšší přírůstek nakažených od dubna, téměř 25 tisíc. V současné době v zemi platí určitá omezení mimo jiné pro vstup do muzeí, galerií, kin či divadel, a to v podobě limitu lidí, kteří je mohou najednou navštívit. Lidé v nich musejí mít rovněž zakrytý nos a ústa.

Polská vláda neplánuje zpřísňovat opatření s odkazem na 60 procentní proočkovanost obyvatel.

Zpřísňuje i Řecko nebo Belgie

Neočkovaným se zúží volnočasové možnosti také v Řecku. V Řecku je nově pro návštěvu kin, divadel, muzeí nebo vnitřních sportovišť nutný doklad o očkování nebo zotavení z covidu-19, negativní test na koronavirus už nestačí.

Nizozemsko minulou sobotu znovu zavedlo některá omezení ekonomiky, protože se v zemi začaly objevovat dosud nejvyšší počty nově nakažených od začátku pandemie. Restaurace a obchody musejí podle nových pravidel zavírat dříve, omezují se návštěvy v domácnostech a sportovní utkání se odehrávají bez diváků. Podle místních médií se na pátečních nepokojích podíleli i takzvaní hooligans, tedy skalní příznivci některých fotbalových klubů.

V sobotu večer odpůrci vládních nařízení protestovali v Haagu, demonstrace se zvrhla v násilí. Protestující zapalovali auta a házeli na policisty kamení a další předměty. Podobně dopadly i páteční protesty v Rotterdamu, kvůli kterým byla zrušena podobná akce v Amsterodamu.



V Belgii začíná platit povinnost nosit roušku všude na veřejnosti a částečná povinnost práce z domova.