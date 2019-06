Špatné počasí zaskočí jen nepřipraveného turistu. Kde hledat předpovědi?

S trochou nadsázky říkám, že tak dlouho hledám na internetu předpověď počasí, dokud nenajdu takovou, která mi vyhovuje. Je to sice vtip, ale i z něj si můžeme vzít dvě ponaučení. Zaprvé, internet je skutečně plný nejrůznějších předpovědí. Některé jsou spolehlivé, jiné víceméně bezcenné a velmi často se od sebe dost podstatně liší.

Zadruhé, je třeba být optimista, neboť za ideálních podmínek vyráží jen klikaři a zbabělci. Jak praví klasik: není špatného počasí, je jen špatně oblečený turista.

V následujícím článku vám poradíme, jak vychytat hezké počasí a kde najít potřebné a pokud možno spolehlivé informace pro tu kterou aktivitu v přírodě.

Autor není meteorolog, ale během let, kdy se pohybuje v přírodě u nás i po celém světě, nasbíral poměrně dost zkušeností s tím, co funguje a co ne. V diskuzi pod článkem uvítáme i vaše zkušenosti a další tipy. Užitečných zdrojů není nikdy dost.

Předpověď počasí pro běžné výlety v Česku

Pro většinu pozemních aktivit v našich krajích bude podstatná „klasická“ předpověď počasí. Z mých zkušeností nemá smysl dívat se na předpověď déle než sedm až osmí dní dopředu. To už vám lépe poslouží živá rosnička nebo kniha lidových pranostik.

Osobně začínám považovat předpověď za jakžtakž spolehlivou přibližně pět dní dopředu, i tady však bude záležet na konkrétní meteorologické situaci.

Pokud se například blíží mohutná tlaková výše nebo studená fronta, bude předpověď poměrně spolehlivá.

Mnohdy však není do poslední chvíle jasné, na kterou stranu vah se počasí překlopí. Jestliže předpověď začíná slovy „jasno až polojasno, místy oblačno s občasnými přeháňkami“, je jasné, že meteorologové tápou.

Za základní zdroj předpovědi pro Česko lze považovat Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Najdete tu krátkodobé i dlouhodobé informace, předpovědi pro jednotlivé kraje, hory, apod. Kromě webové stránky má ČHMÚ i dvě mobilní aplikace, ČHMÚ a ČHMÚ+. Tady najdete mj. předpovědní modely Aladin, kde si můžete na asi tři dny dopředu vyfiltrovat jednotlivé fenomény pro celou republiku (teplotu, oblačnost, srážky, vítr,..). Případně lze zobrazit meteogram pro konkrétní lokalitu.

Pro kontrolu, jak moc se rozcházejí, nebo shodují alternativní zdroje, využívám norskou předpověď www.yr.no, přestože k tomuto portálu nesdílím nekritický obdiv jako někteří z vás. Na druhou stranu, mají vše přehledné s výhledy na týden dopředu a také hezkou celoevropskou animaci oblačnosti.

Jestliže si naplánujete výlet na základě dlouhodobé předpovědi, určitě si ověřte předpověď den předtím, než vyrazíte, tato předpověď už bývá víceméně spolehlivá. Meteorologové umí dobře předpovědět některé parametry počasí, jiné už hůře. Například na předpovídanou teplotu vzduchu nebo sílu větru se můžete víceméně spolehnout, horší je to se srážkami.

Osobně za nejhůře předpovídatelný parametr považuji pokrytí oblohy oblačností. To může být velmi důležité, například v horách je přízemní oblačnost zásadní pro orientaci. Pokud nenajdete jistou předpověď, pomohou například snímky nebo animace družice NOAA. Často vyrážím fotit krajinu a oblačnost je pro mě zásadní parametr zda vyrazit či nevyrazit. Pokud chcete mít na fotkách tutové sluníčko, musíte zkrátka počkat na tutovou předpověď.

Počasí v horách

Pokud vyrážíte do vyšších hor, počítejte s tím, že tady se počasí bude často velmi lišit od obecné předpovědi. V horách je skoro vždy větší zima, předpovědní teplotu pro ČR je tedy třeba snížit o cca 0,6 °C na každých 100 výškových metrů (neplatí při inverzním počasí), bude víc foukat a je tu i větší pravděpodobnost mraků a srážek. V tuzemských horách určitě oceníte informační servis horské služby.

Počasí v horách se může podstatně lišit v lokalitách jen nepatrně vzdálených od sebe. Podstatný je často směr větru, například při přechodu fronty budou srážky na návětří silnější než v závětří, kde hory vytvářejí srážkový stín a může tu i svítit slunce, zatímco na opačné straně hor prší.



V této souvislosti zmíním moderní a podle mě někdy přeceňovaný ukazatel některých meteorologů pro horské oblasti, a sice pocitovou teplotu. Bohužel, jde o podobně absurdní údaj, jako je například teplota na slunci.

Každý ví, že slunce hřeje a na větru vám bude víc zima (pocitová teplota je to samé jako anglický termín „windchill factor“). Jenže každý z nás má jiné vnímání teploty a krevní oběh, jiné oblečení, někoho hřejí vousy, někdo jde po větru a jiný proti němu, svou roli hraje i vlhkost vzduchu. Na tento údaj proto moc nespoléhejte.

Počasí na Slovensku a ve zbytku světa

Sousední Slovensko bývá častým cílem českých turistů, proto se mu budeme věnovat samostatně. Slovenský národní předpovědní portál najdete na webu shmu.sk, má podobné služby jako český ČHMÚ. U předpovědních modelů najdete kromě Aladinu i desetidenní model ECMWF. Modely Aladin mají Slováci včetně animace, na druhou stranu grafika modelu oblačnosti není tak srozumitelná jako naše. Pro příklad, animace pro srážky najdete zde.

Hrad Strečno

Slovensko je mnohem hornatější než Česká republika, hory tu tedy více ovlivňují počasí. Pokud vyrážíte do vyšších hor, určitě zkontrolujte i horskou předpověď. Velmi užitečné informace o aktuálních podmínkách pro jednotlivé aktivity a výstrahy před nebezpečími a vše pro jednotlivá pohoří najdete na těchto stránkách.

Kdo vyráží po Evropě nebo ještě dál, může využít buďto zmiňovaný norský server, nebo lze hledat předpověď na místních serverech. U nich se velmi často setkáte s velmi kolísající kvalitou zobrazovaných informací a je tedy dobré používat kvalitní a vyzkoušený zpravodajský portál té které země, ideálně s anglickou verzí stránek. Podívejte se například na tyto stránky pro Rakousko, Německo, Itálii a Francii.

Častá cílová země českých turistů je Chorvatsko, zde můžete využít stránku meteo.hr, která má i perfektní předpověď pro jachtaře.

Jedeme na vodu

Vodáci potřebují znát především stav vody na řece, kterou chtějí splouvat. Online vodočty pro české řeky najdete na této stránce ČHMÚ. Poněkud přehlednější mapa se stejnými zdroji je zde. Podívejte se také na odkazy na vodní stavy evropských a světových řek. Kompletní online vodácké informace z celého světa ukrývá také tato vynikající aplikace.

Pokud jde o kilometráž a podrobnější informace z českých a evropských řek, dobře poslouží tento portál, hlavní české a moravské řeky také uvádí Vodácká navigace. Velmi kvalitní info a doporučené trasy najdete na stránkách některých půjčoven kanoí a vodáckého vybavení.



Pro jachtaře a milovníky větru

Svébytnou skupinou jsou jachtaři, tato dobrodružná aktivita láká v poslední době čím dál více lidí. Pobyt na otevřeném moři vyhledávají také mořští kajakáři, kiteboardisté nebo vyznavači windsurfingu.

Pro všechny tyto skupiny je velmi důležitým ukazatelem vítr – zejména jeho směr a síla. V současnosti nejpopulárnější je vynikající aplikace Windy, která celosvětově zobrazuje vývoj počasí s důrazem na vítr a vlny.

Pro jachting v Chorvatsku doporučuji již zmiňovaný portál meteo.hr, kde najdete námořní předpověď i předpovědní mapy větru.