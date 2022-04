Na co zírá mašinfíra: ranním Valašskem jedeme až ke slovenským hranicím

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Mapa tratě 280 mezi Valašským Meziříčím a Horní Lidčí

Naši železniční pouť vykonáme na dvou historických tratích. Nejprve se svezeme po dráze Rakouské společnosti místních drah (ÖLEG), která v červenci 1885 dovedla koleje z Hranic na Moravě přes Valašské Meziříčí do Vsetína.

Ze Vsetína do Horní Lidče pak budeme pokračovat po Dráze Prezidenta Masaryka, která vznikla v teprve v roce 1928 jako součást ambiciózního projektu, jenž měl zkapacitnit železniční spojení západu a východu nové republiky. DPM odbočovala v Bylnici od legendární Vlárské dráhy a vedla právě do Vsetína.

Koncem třicátých let 20. století, už za dob ČSD, byla trať z Hranic na Moravě až do Horní Lidče zdvojkolejněna a prodloužena do slovenského Púchova. V roce 1960 se dráha ve stejném úseku dočkala elektrifikace. Dodnes trať slouží jak pro osobní dopravu(včetně přímých rychlíků do Prahy), tak jako alternativní koridor pro dopravu nákladní.

Zatímco expresy na trati provozují České dráhy, osobní vlaky ze Vsetína do Horní Lidče převzala společnost Arriva. Právě jejím blankytně modrým motorákem Stadler GTW jsme jednoho rána vyjeli z Valašského Meziříčí i my.

Po beskydské dvoukolejce

Naši cestu začínáme na nádraží ve Valašském Meziříčí. Historické město ze 14. století nabízí řadu lákadel, například zámek Kinských a zámek Žerotínů. Prohlédnout si můžete také Muzeum regionu Valašsko nebo neobvyklé Řeznické muzeum.

Na vsetínském zhlaví přejedeme Rožnovskou Bečvu a též trať do Hulína. Pokud bychom vystoupili na nejbližší zastávce Brňov a přešli Vsetínskou Bečvu, dojdeme po chvíli ke skalní věži Jarcovská kula.

Ze zastávky Bystřička se můžete vydat na obě strany. Pokud přejdete Vsetínskou Bečvu, najdete po pěti kilometrech dřevěnou rozhlednu u Holáňů. Když se naopak od kolejí vydáte přímo do beskydských kopců proti proudu říčky Bystřička, nemůžete minout stejnojmennou kamennou přehradu.

Trať z Valašského Meziříčí do Horní Lidče si můžete projet zrychleně, za tři a půl minuty:

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Další rozhlednu najdete v Ratiboři, jen pár kilometrů od stanice Jablůnka, opět na druhé straně řeky. Ale pozor, je velmi unikátní, má totiž přezdívku 1. valašská údolní rozhledna. Co z ní tedy uvidíte, si můžete domyslet sami.

Na kraji Ratiboře si můžete prohlédnout také jedinečné Vojenské muzeum Ludvíka Hynka. V bývalém partyzánském bunkru se seznámíte s osobnostmi valašského protinacistického odboje. Na prohlídku je ale nutné se předem objednat.

Jedeme dál, další stanicí je Vsetín. Tady jsme už jednou s naším seriálem byli. Natáčeli jsme trať do Velkých Karlovic (k vidění zde). Ve Vsetíně určitě navštivte tamní renesanční zámek, kde sídlí Muzeum regionu Valašsko. Před cestou alespoň poznáte reálie tohoto horského kraje. V dolním městě také nesmíte vynechat Panskou zahradu, malebný park u Vsetínské Bečvy.

Trať 280 slouží jako alternativní nákladní koridor mezi Českem a Slovenskem

Podél ní ještě pár kilometrů pokračujeme. Tratě do Velkých Karlovic a Horní Lidče zprvu vedou souběžně. Rozdělují se teprve před Ústím u Vsetína. Po ocelovém mostě překonáváme říčku Senici a podél jejího toku se stáčíme vpravo.

Vlak Arrivy mine zrušenou stanici Ústí u Vsetína a po chvíli zastavuje v zastávce Leskovec. Necelých pět kilometrů od ní po žluté turistické značce stojí První valašské motomuzeum, o další kilometr dál se nachází dřevěná rozhledna Vartovna.

Od ní můžete sestoupit přes Prlov, jehož část vypálili Němci na konci druhé světové války. V místním kulturním domě se můžete objednat na prohlídku muzea této tragédie. Pokud se chcete vrátit z Prlova zpět k železniční trati, nabízí se zelená turistická značka, která vás zavede do Valašské Polanky.

Lokomotiva E669.2160 v čele nákladního vlaku u Horní Lidče. Léto 1977

Ze zastávek Lužná u Vsetína, Lidečko a Lidečko ves se nabízí výlety ke skalním útvarům na obou březích Senice. Na levém břehu to jsou Lačkovské skály, na pravém břehu Pulčínské skály se zbytky skalního hradu Pulčín.

Mezi Lužnou u Vsetína a Lidečkem modrý motorák překonává dvojici identických dvoupolových ocelových mostů. Pro každý směr byl postaven jeden. Délka jednoho pole je 36,2 metru a jejich výška činí 18 metrů.

A jsme u konci dnešní cesty, ve stanici Horní Lideč. Dál doleva míří trať generála Štefánika do Púchova, doprava pokračuje Dráha prezidenta Masaryka do Bylnice. Tu si s Arrivou projedeme zase někdy příště.

V Horní Lidči rozhodně navštivte tamní mechanický betlém a v nedalekém Lačnově Muzeum vypálených usedlostí Vařákovy paseky. Ve Francově Lhotě si můžete prohlédnout rodný domek kardinála Štěpána Trochty a jen tři kilometry od něj dřevěnou rozhlednu na Čubově kopci.

Třicet sedm kilometrů z Valašského Meziříčí jsme projeli za 40 minut. V současné době se ale cestování tímto úsekem zřejmě prodlouží kvůli rekonstrukci jedné traťové koleje mezi Vsetínem a Horní Lidčí, která potrvá až do léta, tam vlaky mohou nabírat zpoždění.