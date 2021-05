Bizarní skály a tajemné mohyly. Na jarní procházku po Chřibech nezapomenete

Jak se tam dostat

Pro tento výlet bude lepší zvolit dopravu vlastním vozem. U hájovny sice staví autobusy, ovšem mihne se tady jen pár ranních a odpoledních spojů. A to výhradně ve všední dny. Během víkendu bude lepší využít linku do blízkých Kostelan a podle ní si upravit trasu. Další variantu skýtá využití řídkého sobotního spojení mezi Uherským Hradištěm a Košíky. Poslední možnost představuje linka od Uherského Hradiště do Kudlovic (k hájence v dolině). Bohužel i ona jezdí pouze v pracovní dny.

Internet

https://chriby.page.tl