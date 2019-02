Děti a skialpinismus. Jak začít, jakou výbavu pořídit a kam vyrazit

Smyslem skialpinismu je dostat se vlastní silou na odlehlá místa v krásné přírodě, kde pocítíte horské ticho bez hučení lanovek a zasněžovacích zařízení. Zapotíte se, uděláte něco pro svoje tělo, zažijete s rodinou nebo s kamarády parádní sjezdy a ještě ušetříte za lanovky!

Když bylo našim dětem dvanáct let a přeplněné sjezdovky nám začaly být těsné, bylo na čase vyzkoušet lyže s pásy a vyrazit do přírody na vandr. První týden lyžování a výprav se nakonec setkal s nadšením malých skialpinistů z nové aktivity, která nás přivedla na nádherná místa bez lidí.

Kdy začít

Skialpinismus má mnoho podob: fitness skialpinisté stoupají po projetých cestách nebo okrajích sjezdovek a cesta dolů je pro ně jen nutným návratem, dolů tak sjíždějí po urolbovaných cestách nebo po sjezdovce. Oproti tomu freerideři mají cíl v podobě úchvatných a nebezpečných sjezdů a dřina na pásech do kopce je nutná pro jeho dosažení.

Mezi těmito polohami leží zlatý střed vhodný i pro děti. Klasický skialpinismus, nebo také ski-touring, představuje v podstatě turistiku na lyžích v různě náročném terénu. Oproti běžkařům nebudete na skialpech závislí na projeté stopě, můžete s tuleními pásy pohodlně stoupat hlubokým sněhem i do strmějších svahů a při sjezdu budete daleko jistější díky tuhým botám a pevné patě.

Na začátku je třeba zdůraznit, že s dětmi byste se rozhodně neměli vydávat do lavinových či jinak nebezpečných oblastí a zvolit lehkou a bezpečnou túru odpovídající fyzické kondici a schopnostem dětí.

Ideální lokality najdete v našich horách nebo můžete třeba vyrazit na Slovensko. Alespoň jeden z rodičů by měl mít zkušenosti se skialpinismem, umět naplánovat horskou túru, poznat lavinový terén a mít perfektní povědomí o rizicích v zimních horách.

Pak je třeba zvážit lyžařské schopnosti a celkovou vyspělost dětí. Ideální je předchozí průprava na sjezdovkách a rovněž na běžkách, protože skialpinismus v podstatě obě aktivity kombinuje.

Vaše děti by měly na sjezdovkách umět bezpečně lyžovat i v hlubším nebo těžším sněhu, na běžkách pak zvládnout alespoň 20kilometrovou túru.

Na skialpech zažijete dobrodružství. Velká Fatra, výstup na vrchol Skalná Alpa

Podstatná je fyzička (vytrvalost), chuť do sportu, ale i síla a šikovnost dětí, protože skialpinistická výbava vyžaduje specifickou manipulaci s vázáním, holemi nebo se stoupacími pásy. Lehký skialp můžete zkusit zhruba od 8 let věku dítěte, ideální věk pro začátek je přibližně 10-12 let.

Jak se vybavit

Jedním z důvodů, proč na horách doposud nevidíte mnoho rodin na skialpech je vysoká cena skialpinistické výbavy. Děti z bot a lyží rychle vyrostou a investice v desítkách tisíc korun na jednu nebo dvě sezony je opravdu vysoká. Řešením jsou půjčovny nebo lze využít adaptér startUp od firmy Contour, který umožní skialpinismus i na běžných sjezdových lyžích s tradičním vázáním a v klasických „přezkáčích“.

Pro skutečný požitek ze skialpinismu lze rozhodně doporučit specializované vybavení. Lyže jsou lehčí než klasické sjezdové, o něco širší a jsou mj. přizpůsobené na uchycení stoupacích pásů. Děti by měly mít cca o 10 cm kratší lyže než je jejich výška, lyže se vyrábějí zhruba od délek 130 cm.

Vázání umožňuje nastavit dvě polohy: pro sjezd s pevnou patou a pro chůzi s volnou patou. Vázání jsou bezpečnostní, mají většinou brzdičku a oproti klasickým na sjezd výrazně nižší hmotnost. Pro děti lze doporučit tzv. pinové vázání před rámovým, je totiž lehčí, což pohyb na túrách usnadňuje.

Pak jsou tu boty, asi nejdůležitější součást vybavení, pokud jde o zajištění komfortu a dobrého pocitu ze skialpinismu. Skialpinistické boty mají oproti sjezdovým přezkáčům méně přezek, jsou lehčí a vzadu mají páčku, kterou se pro sjezd aretuje předozadní pohyb v kotníku. Podstatné je, aby boty dobře padly a při pohybu nedřely. To často ale poznáte až po několika našlapaných kilometrech. Volte tedy pro děti raději měkčí a přitom dostatečně zateplené boty.

Ke skialpinismu pak potřebujete ještě helmu, stoupací pásy a hole, ideálně teleskopické. Helmu je dobré při výstupech připevnit na batoh a nasadit až na sjezd. Pořiďte dětem malé a lehké dětské batůžky na pásy, lavinový set, helmu a termosku s čajem.

Přestože, jak už bylo řečeno, s dětmi rozhodně nebudete chodit do lavinových oblastí, měl by každý člen skupiny mít lavinový vyhledávač, lopatu a lavinovou sondu (tzv. lavinový set). Děti tak učíme, že ke skialpinismu tyto bezpečnostní pomůcky patří stejně, jako máte v autě zapnutý bezpečnostní pás, i když třeba jen couváte do garáže. Je třeba děti seznámit s funkcí vyhledávače a dalších pomůcek (například hledat zahrabaný poklad, postavit iglú, vyhrabat brloh, apod.) a postupně je seznamovat s lavinovou problematikou. Prací s lavinovým přístrojem, lopatou a sondou děti získají povědomí o lavinách a jejich nebezpečí.

Pokud budete kupovat nové vybavení, počítejte s částkou 20-30 tisíc korun, pro první seznámení se skialpinismem tedy doporučuji vybavení vypůjčit. V tom případě je dobré vybrat půjčovnu s kvalitním vybavením a dobře zaškoleným zkušeným personálem.

Většina půjčoven dětské vybavení nevede, je tedy třeba se dopředu informovat a vybavení zamluvit. Specializované skialpové centrum s půjčovnou dětského vybavení najdete v Praze, mnoho půjčoven najdete také přímo v oblastech vhodných pro skialpinismus (například Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou, Dolní Morava, Ovčárna v Jeseníkách, aj.), ale vždy je třeba se doptat, zda mají dětské velikosti bot a lyží.

Příprava na suchu

Oproti klasickému sjezdovému vybavení nás skialpinistické nádobíčko může překvapit už při základní manipulaci. Vyzkoušejte tedy doma znovu boty a naučte děti, aby si samy přepnuly mezi režimy pro chůzi a sjezd. Pak je dobré naučit se zapínat boty do vázání, zejména pinové vázání se od klasického liší a naučit se s ním pracovat vám ušetří čas a nervy na sněhu. Ukažte také dětem funkci podložek pod patou vázání, které se používají v prudším stoupání.

Jeden sjezd ve volném a bezpečném terénu vám přinese větší zážitek než celodenní hoblování sjezdovky. Nízké Tatry, sjezd z chaty M.R. Štefánika

To, co skialpinistu odlišuje od běžného lyžaře, jsou zejména stoupací pásy. Je dobré děti seznámit s postupem, jak pásy na lyži nalepit, sundat a jak pásy smotat do batohu. Toto je v terénu asi nejnáročnější operace a zejména v mrazu a větru počítejte s tím, že s pásy budete i tak dětem pomáhat. Také je potřeba dětem ukázat, jak se přenastavuje délka hůlek a naučit je pracovat s lavinovým vyhledávačem.

Plánujeme výlet

Konečně jsme na horách a před námi je první skialpinistická túra. Při plánování skialpových túr s dětmi se mi osvědčilo, že každý výlet má mít svůj cíl, pokud možno pro děti atraktivní. Zajímavý cíl je pro děti motivující a výlet je tak bude bavit. Může to být vyhlídka na vrcholu kopce, horská salaš se skvělým borůvkovým koláčem, přespání v horské chatě nebo báječná louka pro závěrečný sjezd.

O autorovi Jan Hocek vystudoval tělesnou výchovu a sport, pracoval jako horský průvodce, má licenci učitele lyžování a absolvoval několik mezinárodních skialpinistických kurzů. V minulosti závodně lyžoval a učil lyžování studenty tělesné výchovy na FTVS UK v Praze. Věnuje se také backcountry a telemarkovému lyžování.

Myslete také na to, že na skialpech se jde dobře do kopce nebo jede z kopce. Dlouhé roviny skialpinista moc rád nemá, protože na pásech to jde pomalu a bez nich to klouže.

Ideální výškový profil má tvar střechy. Začíná stoupáním, vede na vrchol a následně sjíždíme zpět do údolí. Pro první výlety počítejte zhruba se třemi kilometry délky trasy, stoupání by nemělo být příliš prudké a do 60 minut a převýšení do cca 300 metrů.

Doporučuji pro první výlet zvolit spíše kratší trasu poblíž sjezdovky, kde je v okolí dostatek lesních cest. Vystoupejte po cestě na vrchol, sundejte pásy, zkraťte hole, nasaďte helmu a po sjezdovce sjeďte zpět dolů. Na takovém kratším výletu odladíte drobné nedostatky v nastavení a manipulaci s vybavením. Další výlety mohou být postupně delší a náročnější, záležet bude na chuti dětí, počasí a spoustě dalších faktorů.

To zažijete jenom na skialpu! Výstup na Fabovu holu v NP Muránska planina, Slovensko

Je třeba opět zmínit lavinové nebezpečí a důsledně se vyhýbat potenciálním lavinovým oblastem! V České republice jsou dvě pohoří s výskytem lavin (Krkonoše a Jeseníky), to ale neznamená, že jinde se nemůže utrhnout převěj nebo malá lavina z nafoukaného sněhu. Velmi zjednodušeně se dá říci, že na lesní cestě, na upravené sjezdovce a na svahu do sklonu 25° by lavina spadnout neměla. Lavinová problematika je ale složitější a výrazně přesahuje možnosti tohoto článku. Pokud si nejste jistí, najměte si průvodce s licencí UIAGM.

Kam za skialpem

Lokalit vhodných pro skialpinismus s dětmi najdete u nás bezpočet. Potřebujeme dostatek sněhu a také „tak akorát“ strmé hory, ne moc placaté, ale ani ne moc strmé, protože tam padají laviny. Ideální jsou opuštěnější oblasti bez vyfrézovaných běžkařských stop (široké skialpové lyže stopy ničí).

Tuzemské lokality sice oproti Alpám nevynikají nadmořskou výškou, ale pro první výlety s dětmi jsou ideální. Mezi naše nejzajímavější skialpové oblasti patří Krkonoše, kde s dětmi doporučuji trasy okolo Rokytnice nad Jizerou. Dále to jsou Jizerské hory (Ještědský hřeben), Krušné hory (Bouřňák, Klínovec), Šumava (okolí Špičáku, případně Plechý nebo Smrčina), Orlické hory, Kralický Sněžník, Jeseníky (Praděd, Kouty nad Desnou) nebo Beskydy (Lysá hora, Javorový vrch). Vyzkoušet ale můžete i jiná, méně známá pohoří. Pro nenáročný skitouring po opuštěných lesních cestách se hodí třeba Brdy, Český les, Novohradské hory, Rychlebské hory, Bílé Karpaty nebo Hostýnské vrchy.

Na skialpech zažijete dobrodružství. Velká Fatra, výstup na vrchol Skalná Alpa

Skvělé podmínky najdeme na Slovensku, kde se nachází bezpočet perfektních skialpových terénů. Můžeme se s dětmi vydat třeba do Velké Fatry (hezké je třeba okolí hotelu Smrekovica), na Kremnické vrchy nebo Muráňskou planinu. Mekkou slovenských skialpinistů jsou Západní a Nízké Tatry, jejichž nejvyšší části ale mají hodně lavinových lokalit. Můžete například vyzkoušet trasu z Trangošky na chatu M. R. Štefánika.

Kdo chce do Alp a vyhnout se lavinovým oblastem, má v podstatě dvě možnosti. Buď vyhledat nižší, většinou lesnaté terény v podhůří, nebo v nižších patrech údolí. Případně využít vyznačených výstupových cest v lyžařských střediscích a dolů sjet po sjezdovce. Pro pohyb s dětmi v alpských oblastech ale dvojnásob platí, že rodiče by měli mít perfektní znalosti o zimní turistice v horách a lavinovém nebezpečí.

Pokud budete využívat upravované sjezdové tratě, seznamte se s pravidly pro skialpinisty při pohybu na sjezdovkách. Některá střediska jsou ke skialpinistům vstřícnější a nabízejí speciální trasy i skipasy pro skialpinisty. Například na Kaprunu vás zlevněný lístek dopraví k začátku ledovce.