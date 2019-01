Tipy na jarní prázdniny: děti mohou jet za zubrem, igráčkem i netopýry

1 Dej si pozor na zubra

Za legendou o pernštejnském zubrovi a za historií Pardubic se vypraví malí návštěvníci na Zámek Pardubice. Východočeské muzeum v Pardubicích pro ně přichystalo několik programů. Jsou určeny pro děti od 6 do 12 let.

V pátek 1. února si od 10 hodin zahrají na městské architekty a zjistí, jak se Pardubice proměňovaly. Pardubické proměny malé školáky zavedou do světa starého města.

„Nejprve si zahrají na městského architekta a pokusí se naplánovat, jak jinak mohly Pardubice vypadat a rozvíjet se. Potom zkusí poznat ze starých fotografií, jak se město za sto let proměnilo,“ vysvětluje lektor muzea František Kašpárek.

V úterý 5. února od 10 hodin a ve čtvrtek 7. února od 15 hodin pro ně muzeum připravilo program Dej si pozor na zubra, který děti i jejich rodiče provede vznikem znaku pánů z Pernštejna. Děti zažijí příběh o tom, jak si uhlíř Vojtěch vysloužil znak se zubří hlavou, který se stal erbem pánů z Pernštejna.

„Vezměte děti a vydejte se spolu s nimi do doby, kdy v českých zemích běhali zubři, žili bohatí a mocní vládci, ale i chudí poddaní. Třeba uhlíři. Vojtěch byl jedním z nich. Díky němu se zrodila legenda, jejíž zobrazení se objevuje na mnoha místech nejen v Pardubicích. Až půjdete na zámek, podívejte se pozorně nad bránu,“ doporučuje Tomáš Jireček, lektor programů Východočeského muzea.

2. Vzhůru do podzemí

Tato sobota bude na hradu Lichnice patřit netopýrům. Od deseti hodin se návštěvníci spolu s Milanem Růžičkou z Agentury ochrany přírody vydají do hradního sklepení, aby na vlastní oči poznali toto netradiční zvíře.

V podzemí lichnického hradu jich zimuje kolem 50, a to různých druhů.

„Ušatý, vodní a další druhy, ty všechny u nás ve sklepeních máme,“ říká Ivana Matyková ze správy lichnického hradu. Zároveň bude otevřena vyhlídka, která skýtá krásný pohled na Chrudimsko.

3. V pololetí koně letí

Ačkoli většina památek se na hlavní návštěvnickou sezonu teprve připravuje, mimořádně na pololetní a jarní prázdniny otevře své brány hřebčín v Kladrubech nad Labem a Slatiňanech.

V Kladrubech nad Labem nabízíme komentované prohlídky hlavních stájí, císařského zámku a expozice historických kočárů, saní a postrojů. Ve Slatiňanech se můžete vydat na prohlídku hřebčína, která vás zavede jak do stájí s vraníky, tak i do kočárovny a knížecí sedlovny Auerspergů,“ říká mluvčí hřebčína Pavel Douša.

Ve všední dny začínají prohlídky v obou areálech v 10.30 a 13.30 hodin. O víkendu startují v Kladrubech nad Labem prohlídky v 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hodin a ve Slatiňanech v 11.00, 13.00 a 15.00 hodin.

4. Fenomén igráček

Znají je tři generace dětí. Malé figurky, které jejich tvůrci proměnili v zástupce mnoha profesí a zálib. V Orlickém muzeu v Chocni mohou návštěvníci vidět i ty nejnovější, vyrobené Miroslavem Svobodou právě pro tuto výstavu.

Představí dvě slavné osobnosti, rektora Univerzity Karlovy - Mistra Jana Choceňského a Tomáše N. Kautníka. Návštěvníci si prohlédnou desítky figurek nejrůznějších povolání a charakterů v historických i moderních variantách. Seznámí se s výrobou figurky, a také si s igráčky pohrají.

„Igráček je pozoruhodná hračka, kterou jsem měl i já jako,Husákovo dítě‘ ve velké oblibě, dodnes mám schovanou původní figurku „Cestáře“. Fenomén igráček ovlivnil už několik generací a věřím, že tato tradice bude úspěšně pokračovat,“ říká ředitel Orlického muzea Michal Hofman.

„Výstava mapuje 43 let vývoje igráčků, ukazuje ale i jeho nejmodernější inovace posledních několika let. Je zaměřena především na současnou výrobu igráčků, nechybí zde ani ostatní výrobky pro děti od českého výrobce společenských her a hraček firmy EFKO,“ dodává spoluzakladatel výstavy Zdeněk Rauš.

5. Vyrobte si hlavolam

Prázdninové workshopy připravili pro děti pracovníci svitavského muzea. V úterý od 8 do 16 hodin si v muzejní dílně s řezbářem Petrem Steffanem děti vyrobí dřevěné hlavolamy, těžítka, nebo hračky.

O den později se koná workshop nazvaný Kdybych já byl kovářem.

Kovář František Bečka naučí děti pracovat s nářadím, vlastnoručně si nad výhní a na kovadlině vyrobí kovové předměty. Za každý kurz zaplatí rodiče 500 korun.