VIDEA ROKU 2023: Cesta od pramenů Amazonky až k jícnu sopky Fagradalsfjall

Nechranice mají nejdelší sypanou hráz

Jednadvacátý díl seriálu Tajemství přehrad se zaměřil na vodní dílo s nejdelší sypanou hrází nejenom u nás, ale v celé střední Evropě. Rozlehlá nádrž v severozápadních Čechách vznikla v 60. letech 20. století na místě, kde se teoreticky žádná přehrada postavit nedala.

Belgičan posílá matce z cest originální vzkazy

Jednoho dne dal výpověď v práci a odjel na Kubu. Od té doby Jonathan Kubben cestuje po celém světě a z každého místa na dálku vtipně informuje svoji matku, že je v pohodě. Dokonce plánuje zprávu vyslat i z vesmíru. Jeho příběh se mezi čtenáři těšil opravdu velké oblibě.

Říkali mi, že tam umřu, vtipkuje cestovatel

Slávek Král je cestovatel, který už dvakrát objel zeměkouli. V době raketoplánů, letadel a luxusních lodí by to asi nebylo nic výjimečného, jenže on jezdí stopem. Do života mu to přináší spoustu nečekaných situací a setkání. Posledním kontinentem, který mu zbýval prozkoumat, byla Afrika.

Sopka Fagradalsfjall opět chrlila lávu

V první polovině července se na Islandu opět probudila k životu sopka Fagradalsfjall. Český filmař Jiří Baják už týden před erupcí pozorně sledoval zprávy od islandských geologů, kteří předpovídali, že erupce nastane do pár hodin nebo dní. Skutečně se tak 10. července cca v 16:50 místního času stalo a nastal čas okamžitě koupit letenky.