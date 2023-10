Belgičan cestuje po světě a velmi vtipně ujišťuje matku, že je v pořádku

Asi každého z nás občas napadlo všechno zabalit a odletět klidně na druhý konec světa. Nechat za sebou práci a starosti. Jenomže to udělá opravdu málokdo. A ten, kdo ano, jistě ví, že pro rodiče by takový náhlý nápad znamenal velký stres. A věděl to i Jonathan Kubben Quiñonez. Jednoho dne si koupil jednosměrnou letenku na Kubu, dal výpověď v práci a vše oznámil rodičům. Matka samozřejmě radostí neskákala, a tak z toho vznikl zvyk, kterým Jonathan na jednu stranu baví celý svět, na druhou pak pravidelně informuje o tom, že je v pohodě.

Stačilo k tomu udělat si velkou ceduli právě s nápisem „Mami, jsem v pořádku“. Tu s sebou Jonathan vozí po celém světě, zvládl už navštívit řadu i velmi exotických zemí. A z každé destinace si udělá fotku s touto cedulí, kterou pošle domů a pověsí na své sociální sítě.

„Tuto fotku asi máma mít ráda nebude, ale byl to ten nejkrásnější východ slunce, jaký jsem zažil,“ napsal Jonathan Kubben k fotce z vrcholu sopky v Indonésii. Atomium je stavba stojící v Bruselu, kterou navrhl inženýr André Waterkeyn ku příležitosti mezinárodní výstavy Expo 58. Naplánovat a vytvořit tento obrázek trvalo Jonathanovi půl roku.

Tento pozdrav tak máma viděla z Kuby, Mexika, Kolumbie nebo z Peru. Jednou se s cedulí potápí se žraloky, jindy pózuje na pláži s modelkami a pozdrav poslal i ze seskoku padákem. Přímo ze vzduchu, samozřejmě.

Původně belgický obchodník, dnes spíše influencer, má ale velké plány. Plážím a moři chce dát na chvíli vale. Teď by rád poslal svou zprávu z úplně jiného místa. „Chci být první, kdo matce pošle vzkaz z vesmíru,“ řekl magazínu MailOnline Travel. Mělo by jít o jeho cestovatelský vrchol a také o poslední vzkaz. „Myslím, že to už nedokážu překonat. Co by bylo víc? Poslat zprávu z Marsu?“

V tuto chvíli prý jedná s Evropskou vesmírnou komisí, aby zjistil, jestli by takový netradiční vzkaz mohl vůbec projít. Bylo by potřeba jej umístit na satelit, který by se kolem Země otáčel několikrát denně tak, aby byl co nejvíce viditelný. Zatím je to jen nápad, ale něco nám říká, že jej 34letý cestovatel nakonec nějak zvládne zorganizovat.

Podporu má ve více než půl milionu sledujících na instagramu. Jeho videa a fotky jsou extrémně úspěšné, mají více než 100 milionů zhlédnutí.