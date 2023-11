Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Irsky se městečko uprostřed třetího největšího evropského ostrova jmenuje An Tulach Mhór. Znamená to Velká hora. A i když tu taková vlastně vůbec není, nevadí to. Duchem je Tullamore velký. Lidé tu jsou hrdí na své vlkodavy, co už dávno všechny vlky vyhubili, nádherné prastaré hospody, černé pivo a samozřejmě… na svou milovanou whiskey.