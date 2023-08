VIDEO: V Africe klidně i do slumu. Říkali mi, že tam umřu, říká cestovatel

Slávek Král je cestovatel, který už dvakrát objel zeměkouli. V době raketoplánů, letadel a luxusních lodí by to asi nebylo nic výjimečného, jenže on jezdí stopem. Do života mu to přináší spoustu nečekaných situací a setkání. Posledním kontinentem, který mu zbýval prozkoumat, byla Afrika.