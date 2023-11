Žebral a podváděl. Youtuber cestoval po Japonsku zadarmo a sklízí kritiku

Video zachycující cestu „zdarma po Japonsku“, kterou Panajotu a tři jeho přátelé podnikli jako výzvu s cenou 10 tisíc dolarů (asi 233 400 korun) pro vítěze, dosáhlo téměř půl milionu zhlédnutí, napsal zpravodajský server BBC News. Původní nahrávku autor smazal a omluvil se, ale záznam mezitím znovu zveřejnili další uživatelé na platformě YouTube.

„Zdravím, nádherní lidé, omlouvám se Japoncům, že se kvůli nám cítí špatně. To nebylo naším cílem!“ řekl Panajotu na svém youtubovém kanálu, kde má 2,4 milionu odběratelů. Sám sebe označuje za „profesionálního chybovače“.

V jedné části nahrávky se youtuber schoval na toaletách japonského rychlovlaku šinkansen a předstíral nevolnost, když po něm průvodčí žádal jízdenku. Pak utekl a nastoupil do jiného vlaku, kde zopakoval stejný trik.

Na autobusové zastávce vyžebral peníze od cizího člověka, ale stále mu chybělo 80 jenů (necelých 13 korun) na jízdné. Řidič ho proto zamkl ve voze a odvezl na policejní stanici, kde strávil pět hodin ve vazbě, než byl propuštěn.

Později předstíral, že je hotelový host, aby dostal snídani zdarma. „A opouštíme hotel, aniž by nás chytili a bez jakéhokoli problému,“ řekl do kamery. Není jasné, kdy bylo video natočeno, ani jestli jsou Panajotu a jeho společníci stále v Japonsku.

„Další divný, otravný youtuber z ciziny. Stejně jako on by měli být zatčeni i ti ostatní,“ uvedl jeden uživatel sociální sítě. „Jsem vážně znechucený lidmi, jako jste vy, co zneužívají laskavosti a zdvořilosti obyvatel Japonska,“ dodal další.