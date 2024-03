VIDEO: Dětské hřiště 100 metrů nad propastí v Číně vzbuzuje kontroverze

Dětské hřiště se veřejnosti poprvé otevřelo v říjnu loňského roku. Obrovská síť z polyethylenu je natažená mezi dvěma útesy a má rozlohu 1 600 metrů čtverečních. Hřiště má dvě úrovně, horní je určena dětem, spodní pak slouží jako bezpečnostní bariéra.

Pořádnou dávku adrenalinu na průhledné síti si může podle bezpečnostních pokynů užívat maximálně 50 dětí najednou. „V současné době nabízí zábavní park míčky na jógu a malé balonky na házení. Děti jsou zde nesmírně šťastné a dokonce i dospělí odtud jen těžko odcházejí,“ říká Süe Šuang-wej, zástupce generálního ředitele zábavního parku.

Někteří rodiče ovšem nejsou z nového hřiště nadšeni a na internetu se objevují negativní reakce rodičů, kteří se bojí o bezpečnost svých dětí. „Můžeme zodpovědně prohlásit, že toto zařízení je rozhodně bezpečné. Kdo by bral svůj život jako dětskou hru? Kdyby to byl nebezpečný projekt, nebyl by tam umístěn,“ nechal se slyšet jeden ze zaměstnanců parku.