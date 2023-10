VIDEO: Tak trochu jiný zážitek. Turisté vyrážejí do New Yorku za potkany

Pokud byste hledali zvíře, které je symbolem jednoho z nejrušnějších měst na světě, byl by to právě potkan. Je pravdou, že New York je městem módy, luxusu a peněz. Jenomže toto Velké jablko má hodně prohnilý střed. Nejen v tunelech metra a kolektorech, ale už i běžně na ulicích se tam prohání hordy potkanů. A ti navíc ztrácí plachost, takže není výjimkou potkat na jednom rohu rodinku potkanů a vedle stojícího obchodníka mířícího na Wall Street.

Začalo to pizzou, skončí nemocemi

Fascinace potkany začala už asi zhruba před sedmi lety. Tehdy se na sociálních sítích objevilo video potkana, který si kdesi ukořistil celý trojúhelníček pizzy a snažil se jej odtáhnout. Video se stalo virálním a lidé na sítích psali zprávy v tom smyslu, že něco takového prostě musí vidět naživo. Toho se chytil Kenny Bollwerk, který se specializuje na mapování pohybu a života potkanů ve městě, především kolem Rockefellerova centra. Spojil se mimo jiné i s majitelem cestovní agentury Real New York Tours Lukem Millerem a k poznávacím výletům za potkany bylo rázem jen kousek.

Historický snímek deratizátora v New Yorku pochází z roku 1908. K zabíjení potkanů se tehdy využívaly fretky. V New Yorku existují lidé, kteří se městu v boji s potkany snaží pomáhat vlastními silami. Někteří z nich cvičí své psy právě na zabíjení potkanů.

Vše probíhá formou živých vysílání na TikToku a dalších sociálních sítí. Bollwerk se prochází po nejzapadlejších uličkách, staveništích a přes místa, kde se válí odpadky. A ukazuje mohutnou potkaní populaci, která už před ním často ani neutíká. Vysílání si pokaždé pustí tisíce diváků a řada z nich se pak vydává po jeho stopách.

Patrick Norris ze St. Louis řekl magazínu NY Post, že tato videa miloval od té chvíle, kdy si je poprvé pustil. Dokonce ho to donutilo do New Yorku vyrazit a všechna na videu zachycená místa prozkoumat na vlastní pěst. Navštívil i jeden z potkaních rájů, konkrétně staveniště Queens Boulevard, a podle něj to byl úžasný zážitek. Podle dalšího návštěvníka města Aarona Lidwella a jeho ženy z Arizony je to něco, co prostě každý musí vidět.

K mladému manželskému páru se přidal i Bollwerk a dovedl je dokonce k místu, kde pod sutinami vykukovaly ocásky několika potkaních obyvatel města. Zatímco většina lidí by byla minimálně zhnusená, Aaron se pokusil potkany poškádlit a pohladit.

Vypadá to vtipně, ale jde o problém. Jedna věc je pobíhání po městě a hledání potkanů, což může vypadat dobře na sociálních sítích. Ale i sám Kenny Bollwerk upozorňuje, že populace potkanů rychle narůstá a je potřeba ji nějakým způsobem regulovat. Město má s potkany problém odjakživa, ale jejich počet prudce vzrostl během pandemie, kdy lidé začali ve velkém jíst venku, protože uvnitř to nešlo. A potkani tyto pandemické venkovní hody milovali.

Obyvatelé New Yorku úřadům výskyt potkanů pravidelně hlásí a doufají, že s tím město něco udělá. Je to ovšem jako boj s větrnými mlýny. Jen v roce 2022 město dostalo přes 60 000 hlášení o výskytu potkanů, přičemž jde o 102% nárůst oproti roku 2021. Jen letos pak New York evidoval na začátku října více než 39 000 hlášení.

Podle komisařky městského úřadu pro hygienu Jessicy Tisch byl během pandemie problém v tom, že restaurace si venkovní stolování zařídily bez konzultace s odborníky. A to vedlo k masivnímu nárůstu počtu hlodavců.

Další problém, který si lidé v honbě za potkaní populací nejspíš vůbec neuvědomují, jsou možná rizika, především ta zdravotní. Potkani totiž přenáší desítky nemocí. A žádná z nich není procházkou růžovou zahradou, jde totiž třeba o salmonelu, tyfus nebo lymskou boreliózu a další horečnatá a vysoce infekční onemocnění.