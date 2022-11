Čtenáři cestují: Došlo i na helikoptéru. Skvělý výlet do Kanady a New Yorku

Po cestovatelském půstu jsme se rozhodli opět navštívit New York. Nechtěl jsem však jet na „pouhý“ týden a tak jsem hledal místa, se kterými bych výlet spojil. Volba proto padla Otawu, na hlavní město Kanady, a Quebec City, tedy hlavní město provincie Quebec.

V této době je nutné pečlivě sledovat vstupní podmínky a epidemickou situaci dané země. Kanada vedle ETY (obdoba americké ESTY) vyžadovala navíc vyplnění online formuláře ArriveCAN, kam bylo nutno nahrát očkovací certifikát.

Na konci května letošního roku jsme se ráno vydali přes Amsterdam do Montrealu. Nepříjemnou povinností na palubě společnosti KLM byly roušky na palubě. Po řadě problémů, které způsobila hlavně vichřice, jsme do hostelu dorazili po celkem třiceti hodinách na cestě.

Ráno jsme vyrazili k ottawskému parlamentu, kde lze využít bezplatných prohlídek vnitřních prostor, ale je nutné si je rezervovat v předstihu. Bohužel na nás nevyšlo místo. Šli jsme raději do Canada Aviation and Space Museum, které nabízí široký přehled exemplářů stíhaček či bombardérů, navíc tu můžete také shlédnout expozici kanadského příspěvku k dobývání vesmíru. Podle mého názoru není expozice tak rozsáhlá jako v Museum of Flight v Seattlu, ale pořád stojí za to.

Canada Aviation and Space Museum, Ottawa

Dalšími navštíveným místy byly vodopády Rideau či socha královny Alžběty II. poblíž sídla kanadského guvernéra. Času bylo málo a tak následoval přesun do Quebec City, kam jsme dorazili v podvečer. Následující den jsme se vydali k nedalekým vodopádům Montmorency, které sice nejsou tak rozsáhlé jako Niagarské, ale rozhodně stojí za návštěvu. Lze od nich vidět i město Quebec.

Poté jsme jeli zpět, abychom si prohlédli hradby a náměstíčko Place Royale. Městu dominuje hotel Château Frontenac, který připomíná hrad. Otevřen byl v roce 1893, dnes je národní historickou památkou. Navštívil jsem také střešní bar Ciel! a odměnou mi byla skvělá vyhlídka právě na hotel Frontenac, řeku svatého Vavřince, pevnost a další krásná místa.

Vodopády Montmorency u Quebec City

Château Frontenac, Quebec City

Nemilé překvapení mě čekalo po přečtení úředního e-mailu, kde stálo, že pokud jsem do 24 hodin po příjezdu nepodstoupil PCR test, mám kontaktovat příslušnou linku, a že případná nespolupráce se trestá pokutou až 5 000 kanadských dolarů (90 000 Kč). U čísla byl naštěstí uveden název laboratoře, jejíž pobočka byla i na periferii města. V laboratoři jsem pracovnici vysvětlil situaci, naštěstí byl proveden PCR test zdarma (běžná cena testu vyjde v přepočtu na 3 600 Kč).

Odpoledne nás čekal přesun do Montrealu, kde jsme čekali na večerní autobusový spoj do New Yorku. Montreal jsem navštívili už dříve. I přes množství výškových budov se jedná o místo s velice pěkným starým městem ze 17. století.

Ráno jsme dorazili na newyorské nádraží Port Authority, kde nás přivítalo mnoho podivných existencí. Následně jsme zakoupili Metro Card se sedmidenním neomezeným jízdným. Roušky jsou v MHD vyžadovány, ne každý je však nosí. Na ulicích jsou stále všudypřítomné mobilní testovací stanice. Hotel jsme měli zamluvený ve stejné ulici jako naposledy, a to v Queensu, pár set metrů od zastávky metra Queensbridge. Nachází se zde spoustu cenově dostupných hotelů a skvělé spojení do centra.

9/11 Memorial Museum, New York

Hotel nás takhle brzy ráno nepřijal, nechali jsme tam proto zavazadla a vydali se na Manhattan. Ještě předtím jsem online zakoupil City Pass, abych mohl ihned navštívit Muzeum 9/11. Podívaná to byla smutná, vedle osobních věcí obětí a jejich portrétů tu lze vidět základy původních dvojčat, vraky hasičského vozu, pozůstatky kabiny letadel atd.

Po prohlídce muzea jsme se šli ubytovat a navečer vyrazili do Madison Square Garden, kde se konal koncert legend – The Who. I když jsem koupil nejlevnější lístky, výhled byl ucházející. Povinnost roušek tu byla naštěstí již zrušena. Mohli jsme slyšet hity jako třeba Pinball Wizard, Who Are You nebo závěrečnou Baba O´Riley.

Následující den mě čekala další prohlídka v rámci City Passu – umožňuje výběr mezi letadlovou lodí Interpid (viděl jsem již minule) nebo Guggenheimovým muzeem, a tak byla volba jasná. V Muzeu si lze prohlédnout obrazy od veličin typu Picassa či Van Gogha. K vidění je i současné konceptuální umění. Roušky zde byly povinné a musely být striktně nasazené, když jsem ji měl ledabyle pod nosem, byl jsem na to personálem upozorněn.

American Museum of Natural History, New York

City Pass nabízí i návštěvu Amerického muzea přírodní historie, ležícího téměř naproti „Guggenheimovi“. Vedle současné fauny a flory se zde nacházejí i kostry dinosaurů. Součástí expozice jsou i filmové projekce. Když už jsem byl u Central Parku, nemohl jsem opomenout návštěvu Dakoty, kde bydlel i bohužel absurdně a zbytečně zemřel John Lennon. Od Dakoty jsem šel k Lennonově památníku Strawberry Fields a poté zamířil k fontáně Bethesda.

V neděli byla na řadě pláž Rockaway. Toho dne však z důvodu velkých vln nebyla určena ke koupání, zato se zde vyřádili surfaři. Zachtělo se mi i „planespottingu“ a tak jsem vyrazil na stanici metra Far Rockaway/Mott Avenue a poté došel na Bayswater Point State Park, kde se naskýtal pohled na konec ranveje letiště JFK.

Yankee Stadium, New York

Poté jsem trajektem vyrazil zpět. Konečná stanice je Wall Street. I když nejsem fanoušek, Yankee Stadium je pojem a tak jsem se rozhodl jej alespoň zvenčí navštívit. Nachází se již v Bronxu, čtvrtí nevalné pověsti, i když se zde situace již zlepšila. Počasí mi přálo a mohl jsem obdivovat stadion zalitý sluncem i přilehlou atletickou dráhu a baseballové hřiště.

Následující den jsem v rámci City Passu navštívil mrakodrap Empire State Building. Zajímavá je výstavka dokumentující stavbu tohoto ikonického mrakodrapu. Z otevřené vyhlídkové plošiny v 86. patře se mi naskytl dechberoucí pohled na Manhattan i jeho okolí. Fascinující jsou pohledy na jižní část, které dominuje One World Trade Center, lze však vidět i sochu Svobody i mnoho dalších zajímavostí. Při pohledu na sever zaujmou nedávno dokončené rezidenční stavby Central Park Tower nebo Steinway Tower.

Pohled na Manhattan z Emire State Building,New York

Pohled na Sochu svobody a Manhattan z trajektu, New Jersey/New York

Po hodině strávené v oblacích následoval přesun do New Jersey, a to do Liberty State Parku, odkud jezdí trajekty na Ellis Island, kde se nachází Muzeum imigrace. Právě toto místo bylo v letech 1892 až 1954 vstupním bodem pro ty, kteří v USA zatoužili zkusit štěstí. Protože intervaly trajektů nejsou frekventované a návštěvníků bylo mnoho, bylo nutno se co nejdříve přesunout k Liberty Islandu, kde se nachází další ikonický symbol – socha Svobody. Stavba darovaná Francouzi a dokončená v roce 1886 je to vskutku impozantní. Příjemným bonusem City Passu je možnost navštívit mrakodrap Empire State Building i večer. Vstup je možný vždy po deváté večer. Poté můžeme obdivovat New York v záplavě umělého osvětlení.

Pondělní ráno jsem se vydal k heliportu ležícím na East River. I když se nejedná o levnou záležitost, chtěl jsem se proletět vrtulníkem. Za hřmotu rotoru jsme se vznesli a letěli nejdříve k soše Svobody a poté jsme poletovali nad řekou Hudson a mohli jsme obdivovat panorama Manhattanu.

Downtown Manhattan Heliport

Zbytek dne jsem vyplnil jízdou trajektem. Tentokrát jsem se z terminálu na Wall Street vydal po řece East River. Obdivovat bylo možno např. Brooklynský most, Empire State Building či budovu OSN. Trochu dále po proudu bylo možno vidět i letiště La Guardia. Jel jsem až na konečnou stanici s názvem Ferry Point Park. Cestu jsem zakončil přeplavením se do stanice Astoria v Queensu, odkud jsem to měl jen pár stanic busem.

Chtěl jsem navštívit i okolí. Volba padla na New Haven v Connecticutu, který je vzdálen dvě hodiny vlakem. Cestu jsem nastoupil na legendárním Grand Central Terminalu. V New Havenu, založeném roku 1638, se nachází univerzita Yale, která zde má rozsáhlý kampus. Oproti uspěchanému a přelidněnému New Yorku zde panoval božský klid. Na podrobnější průzkum nebyl ale čas.

Pláž na Coney Island

Po příjezdu do vedrem sužovaného New Yorku mě nenapadlo nic jiného, než se zkusit vykoupat na pláži v Coney Island. Pláž i přilehlá promenáda byla i v podvečer plná lidí. Voda byla ledová, ale v daných podmínkách osvěžující. Další výlet byl do Princetonu v New Jersey, kde se nachází známá stejnojmenná univerzita založená v roce 1746. Vyrazil jsem tam opět příměstským vlakem, tentokrát však z Penn Station, která se nachází přímo pod Madison Square Garden. Po příjemném dopoledni stráveném v klidném univerzitním městě jsem se vydal do stanice Elisabeth, odkud jsem městským autobusem pokračoval do nákupního centra Jersey Gardens.

Předposlední den jsem vyplnil procházkou po Central Parku či honosné Páté Avenue, kde se nachází i katedrála sv. Patrika, kterou jsem nyní shlédl i zevnitř. Došlo také na neony i turisty protkanou Times Square. Navštívili jsme i náš oblíbený Peculier Pub v bohémské čtvrti Greenwich Village. Nachází se na Bleecker Street, kde můžeme najít přehršel dalších barů, restaurací či fastfoodů.

Union Square, New York

Vzhledem k pozdnímu přímému letu do Prahy jsme i poslední den navštívili centrum. Na letiště jsme vyrazili s předstihem. Fronty před odletem ale nebyly tak rozsáhlé a v pohodě jsme stíhali.

New York nezklamal ani při druhé návštěvě, i když v poněkud jiných podmínkách. Kanada naštěstí od 30. září opatření zrušila, snad se přidají i Spojené státy a další země. Každopádně vždy je tu co dělat, ať už jste milovník rockové muziky či sportu, odborník přes umění či bohém.