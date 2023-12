AUTOVIDEA ROKU: Na Škodovku se dotahují náklaďákové vynálezy Made in Czech

Podívejte se na nejzajímavější a nejsledovanější videa Auto.iDNES.cz za rok 2023. Všechna videa najdete ve speciální autorubrice na Video.iDNES.cz – ZDE

Největší zájem vzbudily záběry testů maskovaného prototypu modernizované Škody Octavie

Koncern Volkswagen neprožívá dobré časy. Přepřahání na elektrickou trakci je v plném proudu, zájem o bateriová auta ovšem není takový, jak si celý automobilový průmysl maloval. Prodeje jednoho ze stěžejních elektrických modelů značky Volkswagen, kterým je „bateriový Golf“ ID.3 váznou tak, že automobilka musí omezovat produkci.

Elektrifikace se týká také motorek. Velký ohlas vyvolal test „čínské vespy“. Český distributor SWS uvedl koncem léta na tuzemský trh vlastní značku elektrických skútrů a motorek ViaGo. Má ambice stát se významným hráčem na lokálním trhu elektromobility. Z nabídky zahrnující malé skútry pro jízdu bez řidičského průkazu až po výkonnější stroje s dojezdem přes 100 km či specializovaný model pro využití v oblasti doručovacích služeb jsme vyzkoušeli model Bologna. Už svým jménem stvrzuje, že chce být za italského elegána.

První sériový bateriový rolls-royce splňuje všechno, co má král mít – je majestátní, důstojný a vzbuzuje úžas. Elektrické kupé z Goodwoodu nadchne i toho, kdo je k elektromobilitě rezervovaný.

Velký ohlas vzbudila dobrodružná kráska Jitka, expediční speciál postavený na základech tatrovky.

A další vynález „Made in Czech“ Vypadá jako náklaďák, ale není to náklaďák. Je to traktor. Nákladní auto, které má v techničáku uvedeno traktor. Na začátku netradičního projektu vedoucího „českou uličkou“ byla prosba zemědělců, jak zefektivnit, zrychlit a zlevnit zemědělskou přepravu.