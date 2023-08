Letní dovolená v Africe? Tunisko má nebeské pláže a letitou historií

Bez nadsázky se dá říct, že Tunisko je zemí zaslíbenou pro všechny milovníky pláží a koupání v moři. Břehy této severoafrické země, sevřené mezi Libyi a Alžírsko, omývají vody Středozemního moře a její pobřeží je dlouhé přes tisíc kilometrů, míst pro vodní radovánky je tam tedy opravdu dostatek. Na vás je jenom vybrat si, co vlastně chcete.

Kam vyrazit?

Sever země je poměrně skalnatý, je tam o něco průzračnější (ale také hlubší) voda s bohatým podmořským životem, a tak si přijdou na své zejména ti, kteří chtějí tento život objevovat a obdivovat. A pak tady máme východní pobřeží s pásy jemného zlatavého či bílého písku, které se táhnou donekonečna, s pozvolným vstupem do moře s příjemně teplou vodou, kde si budete připadat opravdu jako v reklamě na dovolenou snů.

Na tuniských plážích vám nehrozí, že se budete tísnit s dalšími turisty. Jsou tak dlouhé, že si určitě najdete místo jen pro sebe.

Kam tedy konkrétně? Takovou tuniskou klasikou je letovisko Monastir. Výhodou je, že je tam letiště, a další plusové body toto místo získává za desetikilometrovou pláž, kterou lemují palmy a kde můžete vyzkoušet vodní lyžování, windsurfing či jiné aktivity, o kterých možná uslyšíte poprvé v životě. O kus dál je vyhlášené golfové hřiště, ale třešničkou na dortu je centrum Monastiru, staré město se spoustou křivolakých uliček olemovaných kavárničkami a krámky, s úchvatným mauzoleem a tržištěm, jež vás přenese do Pohádek tisíce a jedné noci.

Z Monastiru je to kousek do dalších letovisek, Mahdie a Súsy. Prvně jmenované se může pochlubit památkami už z 10. století, třeba mohutnou bránou Skifa Kahla, kterou se vstupuje do starého města. Srdce milovníků historie zaplesají také nad pevností Bordž El Kébir z 16. století, romantické duše ocení malebný přístav a všichni se zaradují při pohledu na bělostné pláže, které ostře kontrastují s tyrkysovým mořem.

Uličky starobylých tuniských měst jsou neskutečně romantické.

Země s dlouhou historií

Jestli vás to táhne za historií, víc se vám bude líbit Súsa, historická perla založená Féničany v 11. století př. n. l. Její staré město to dotáhlo až na seznam památek UNESCO – má hradby, klikaté uličky, tržiště, půvabná náměstíčka, pevnost, věže i mešity, ve městě najdete i rozsáhlé katakomby. A dále třeba rybí trh a samozřejmě i ty pláže.

Zajímavé je, že aby si Súsa mohla uchovat svůj historický ráz a nepřelidňovala se, vytvořila o pár kilometrů dál středisko Port El Kantaoui s hotely, plážemi, obchody a vším, co běžný turista pro své pohodlí potřebuje. Středisko je navíc plné modrobílých domků a má nádherně středomořskou atmosféru, je klidné a hýří zelení.

A co byste ještě neměli minout? Určitě tuniskou metropoli Tunis, který patří mezi nejstarší města na celém světě. První osadu tam založili dávní Féničané už osm století před Kristem, jmenovala se Kartágo a její zbytky jsou zde k vidění dodnes. Samotný Tunis má velice dobře zachovalé staré město. Nachází se tam mešita Al-Zaytuna z 8. století, hned vedle jedna z nejstarších univerzit islámského světa, najdete tu i muzeum v paláci Bardo se spoustou kartágských památek, citadelu Kasba (tyčí se na kopci, jediném vyvýšeném místě v Tunisu, a tak je dobré zajít si tam už jen kvůli výhledu) a mnoho dalšího.

Kartágo bývalo bohatým a vlivným městským státem, než ho zničili Římané. Jeho ruiny dnes najdete na předměstí Tunisu.

Pustá poušť

Z Tuniska byste neměli odjet, dokud se nevypravíte na výlet do pouště, to je zážitek na celý život, zvlášť když se vyráží na velbloudech (ale čtyřkolky se také počítají).

Na jihu země je totiž taková špička, která zasahuje do Sahary – a právě tam se jezdí na výlety. Tamní část Sahary je navíc malebně písčitá, ne skalnatá. Průvodci vás vezmou do oáz nebo k obydlí beduínů. Ve stejné oblasti se ale nabízí ještě jiný výlet: k bezodtokému slanému jezeru Šott al-Džaríd, které je největší solnou plání na Sahaře. V létě dosahují tamní teploty 50 °C, i když pocitová teplota je díky ostrému větru nižší, a často tam lze pozorovat fata morgánu.