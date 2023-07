V Rudém moři už jste se potápěli, z pyramid máte celé album a na velbloudovi jste se taky svezli, takže Egypt už vám nemá co nabídnout? Omyl. Nově se totiž turistům otevírá také sever země, oblast přístavu Marsa Matrouh omývaného Středozemním mořem. To má v těchto končinách tak nadpozemsky tyrkysovou barvu, že se místu přezdívá egyptský Karibik. Koupání v křišťálově čisté vodě však není jediná kratochvíle, kterou Marsa Matrouh nabízí. V současnosti je to také jediné letovisko, odkud se běžný turista může dostat do oázy Síwa, jež je dosud neobjeveným egyptským skvostem. | foto: Shutterstock