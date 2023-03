Stačí zapnout Tinder a o dívky nemáte nouzi. Ani v arabském světě, říká cestovatel

Na co se do Afriky nejvíc těšíte?

Samozřejmě na George (Vaňourkovo expediční auto, pozn. red.). Prožili jsme toho tolik, že to ani jinak nejde. Fungovat bez něj, byť jediný den, je zvláštní. Teď jsem byl půl roku doma, probudil jsem se a neměl jsem strach, že se pokazí a budu na něm muset něco opravovat. Vím, že momentálně má spálenou elektriku, takže už se o něj zase bojím.

V Tunisku jsme chtěli fotit minaret velké mešity v Kairouanu, dokonce v období ramadánu. Když jsem projevil přání se tam vypravit, naše průvodkyně mě varovala, že mi uříznou hlavu, jestli tam začnu fotit.