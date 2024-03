Úchvatná příroda s temnou minulostí. Skotské údolí Glen Coe ve stínu masakru

Většina návštěvníků do Glen Coe směřuje ze severu přes městečko Fort William, které je výchozím bodem pro nejkrásnější túry po Skotské vysočině. Leží na úpatí Ben Nevisu, nejvyšší hory Velké Británie. Celá cesta z Fort William do Glen Coe je rámovaná horami – zelenými, holými a úžasně melancholickými.

Když jsme tudy projížděli autem, bezděčně se z našich úst ozývalo samé „ách“ a „óch“. To nás ovšem přešlo, jen co jsme dorazili do vesničky Glencoe. Zašli jsme se sem posilnit před túrou kávou a sendvičem a také poslat domů pohledy. Svítilo slunce a okolní kulisa byla dechberoucí. Přesto jsme oba cítili tíseň.