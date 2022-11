Divoký kout přírody, který proslavil Instagram. Prozkoumejte ostrov Skye

Největší a nejseverněji položený ostrov v souostroví Vnitřní Hebridy u západních břehů Skotska získal údajně název podle svého tvaru. Ve skotské gaelštině „sgiath“ znamená „okřídlený“ a při zběžném pohledu na mapu nám skutečně před očima vytane pták v letu. Zátoky hluboko zaříznuté do pevniny ji dělí hned na několik rozložitých poloostrovů, které připomínají křídla.

V samém srdci Fairy Glen (Údolí víl) najdete pitoreskní skálu a kruh z kamenů, který zde vytvořili turisté.

Proč na ostrově nejsou stromy

Na křídlech ostrova Skye žili lidé už od pradávna. Míchaly se zde jazyk i kultura Piktů, tajemstvím opředených dávných obyvatel Skotska, irských přistěhovalců, vikingských nájezdníků a později i Angličanů, kteří se pokoušeli zdejší vzpurné obyvatelstvo zkrotit a zemi si podmanit. To se jim však nikdy úplně nepodařilo. Ostrov měli po dlouhá staletí pevně v rukou náčelníci klanů MacDonald, kteří spravovali jih, a MacLeod, jimž patřila severní část.

Princeznino poprsí jako odměna Z dob skandinávských nájezdů pochází jedna z nejoblíbenějších skotských pověstí. Norská princezna Mary si vzala místního šlechtice, se kterým žila na hradě Moil u břehů moře na jihovýchodním mysu. Pragmatický duch jí velel využít úzkého průlivu, kterým se plavily lodě. Nechala přes něj napnout hrubý řetěz, který rozkázala spustit vždy až poté, co posádka zaplatila mýto. Za odměnu pak princezna na hradbách zvedla vrchní díl šatů a ukázala užaslým námořníkům své vnady. Do dějin se zapsala jako Saucy Mary, Drzá Mary.

Lapkové, kteří na Skyi žili, jsou údajně příčinou toho, že na ostrově nerostou takřka žádné stromy. Náčelníci nechali porost zlikvidovat, aby se v něm nemohly podvratné živly schovávat. Pravým důvodem je však spíše profit, který pozemkovým vlastníkům plynul z chovu ovci, jež se mohly pást na nekonečných holinách. Dodnes zde žije násobně více ovcí než lidí a většinu starousedlíků živí buďto cestovní ruch nebo farmaření.

Místo, kde pohřbili obra

Právě vykácení lesů vtisklo ostrovu jeho charakteristický vzhled. Zdejší kopce a údolí jsou porostlé travinami, vřesy, kapradím a nízkými křovinami. To vše dává vyniknout skalním útvarům, jichž je ostrov plný. Nejznámějším z nich je pohoří Storr s dominantou zvanou Old Man of Storr – vysokou špičatou skálou na poloostrově Trotternish. Stejně jako nedaleký pás Quiraing vzniklo pohybem zemských desek, které se nachází na stále aktivním geologickém zlomu.

Kdysi dávno lidé věřili, že na ostrově Skye žili obři a Old Man má být ve skutečnosti částí těla jednoho z nich, který tady byl pohřben. Jedna verze hovoří o palci u nohy, ta druhá je o něco peprnější...

Mlha dodává skalám Storru zvláštní, téměř až mystickou atmosféru. Nevyzpytatelný Storr Počasí je na Storru proměnlivé, varovali nás místní. Zanedlouho jsme potměšilý smysl pro humor zdejších živlů pocítili na vlastní kůži. Zatímco se zbytek ostrova topil ve slunečních paprscích, Storr byl zahalen téměř neproniknutelnou mlhou. Aby toho nebylo málo, spustil se i liják. Naštěstí měla celá situace světlou stránku. Ačkoliv se jedná o jednu z turisticky nejvytíženějších destinací ostrova, špatné počasí mnoho výletníků odradilo a nakonec jsme ji měli takřka jen pro sebe.

V posledních pár letech si turisté z celého světa oblíbili i Fairy Pools, soustavu jezírek a vodopádů na úpatí zlověstně tmavého, čedičového pohoří Cuilin, které se táhne středem ostrova. Přes den je tu nabito a tisíce nohou mění půdu v bláto. Brzy ráno nebo naopak před setměním však místo získává magickou atmosféru. Kýčovitě modrá voda láká ke koupání, i když se její teplota pohybuje jen pár stupňů nad nulou. Po špičkách hor se pomalu sune hustá mlha a člověk si tak přijde jako na natáčení Hobita nebo Pána prstenů.

Jezírka a vodopády Fairy Pools jsou typickým příkladem přírodního divu, který se proslavil na Instagramu. Ještě před pár lety se o nich takřka nevědělo, stačilo však pár virálních fotek a začaly se sem sjíždět davy. Neodradila je přitom ani úzká a štěrková cesta, ani absence parkoviště. Senzacechtiví turisté tak parkovali u krajnic a několik aut se muselo skutálet ze srázu, než zde konečně vznikla infrastruktura odpovídající poptávce. Dnes se sem dá dostat vcelku pohodlně autem a zaparkovat jen kousek od cestičky vedoucí k vodopádům.

Nejzazší vodopád Fairy Pools je mezi návštěvníky nejoblíbenější, na fotku se zde často čeká fronta. Vyhnout se jí můžete, pokud přijedete brzo ráno nebo naopak před setměním.

Dalšími taháky ostrova je už zmíněný Quiraing, malebný maják na mysu Neist Point či údolíčko Fairy Glen. To je plné miniaturních kopečků s dokonalým anglickým trávníkem, za který jsou zodpovědné ovce. Za návštěvu stojí i „hlavní vesnice“ ostrova – Portree. Zvlášť pohled na řadu barevných domečků lemujících přístav vžene člověku úsměv na tvář. Kam se hrabe perníková chaloupka!

Bílá pláž jako krutý vtip boží

Také méně známá místa však mají co nabídnout. Jedním z nich je Coral Beach, bílá pláž na severu ostrova, kterou omývá tyrkysové moře. S trochou štěstí tu můžete zahlédnout tuleně a při dobrém počasí spatřit siluety dalších ostrovů Hebrid. Člověk se přitom neubrání malému povzdechu nad krutým vtipem božím – nádherná pláž jako z Karibiku je i v létě místem ke koupání jen pro ty nejotrlejší. Mladý pár, který si optimisticky donesl paddleboard, lezl z vody už po pár minutách. Ani neoprény mu nebyly nic platné.

Avšak ani na památky není ostrov skoupý. Hrad Armadale hostí výstavu o klanu MacDonaldů, zatímco na hradě Dunvegan se dozvíte spoustu zajímavých informací o klanu MacLeodů. Dunvegan obklopují nádherné zahrady, které jsou ostrůvkem civilizace v moři divoké přírody. Ke vstupence můžete zakoupit i krátkou projížďku loďkou za tuleni, kteří se rádi sluní na okolních březích a ostrůvcích. Na delší plavby za mořskou faunou včetně vzácných orlů běloocasých, delfínů a velryb je možné vyrazit třeba z Portree.

Závod rozhodla uříznutá ruka Klany MacDonaldů a MacLeodů rozhodně nežily vždy mírumilovně bok po boku. Jeden z jejich největších sporů se týkal asi 130 kilometrů vzdáleného a větry bičovaného souostroví St. Kilda. Když se spor nepodařilo vyřešit vojensky, dohodli se náčelníci na závodu ve veslování. Osm nejzdatnějších zástupců každého klanu vyrazilo na plavbu v malých loďkách. St. Kildu měl dostat ten rod, jehož příslušník se jako první dotkne půdy některého z ostrovů. Když bylo jasné, že závod vyhrají MacDonaldi, napadlo jednoho MacLeoda spásné, avšak poněkud radikální řešení. Uřízl si ruku a mrštil ji na pevninu. Dotkl se tak ostrova jako první a vyhrál St. Kildu pro svůj klan. Alespoň to praví pověst. Faktem je, že souostroví MacLeodi ovládali mnoho staletí.

Nezbytnou zastávkou je i destilérka Talisker, kde se vyrábí proslulá whisky. Používá se přitom mořská voda, což je na její chuti znát. Každý doušek rozlije po těle teplo i nádech soli a místní hutné, tmavé půdy. Pro zájemce tu fungují prohlídky komplexu, místa se však vyplatí rezervovat dlouho předem. Ti, na které se nedostalo, můžou absolvovat alespoň ochutnávku jednotlivých druhů whisky v nově zrekonstruovaném baru.

Skutečný balzám na duši

Díky všem těmto místům je ostrov Skye dokonalou destinací pro dobrodruhy, instagramové hvězdičky, fotografy i unavené manažery. Zelené kopce, klidná jezera a zurčící vodopády, vlny bičující pobřeží, ovce, nejkrásnější duhy i absence signálu jsou tím nejlepším balzámem na duši, jaký by si člověk mohl přát. Stačí se jen vyzbrojit dobrými, nepromokavými botami, pláštěnkou a odhodláním přestát všechny rozmary počasí. Odměnou budou vzpomínky na celý život.

Po setmění navíc na všechny, kteří sem váží cestu, čeká další zázrak. Protože je na ostrově minimální světelný smog, září noční nebe tisíci hvězd. V zimních měsících může navíc podívanou zpestřit polární záře.

Duhový ostrov Sami pro sebe jsme si Skye překřtili na Duhový ostrov. Hned po příjezdu nás přivítala ta nejbarevnější dvojitá duha, jakou jsme kdy viděli. I náš pan domácí potvrdil, že „tato je dobrá.“ Už po jednom dni stráveném na ostrově jsme zjistili, že rozhodně nešlo o nic výjimečného a podobných úkazů tu člověk spatří několik denně. Na vině je – jak jinak – proměnlivé počasí.

Na Skye se dostanete buďto trajektem z vesnice Mallaig na skotské pevnině, nebo po mostě Skye Bridge. Ten na první pohled zaujme svou mohutností a především výškou. Původně měl přitom vypadat úplně jinak. Návrh musel být předělán na osobní žádost samotné britské panovnice Alžběty II. tak, aby se pod most vešla královská jachta Britannia. Královně bylo sice vyhověno a most se slavnostně otevřel v roce 1995, jen o dva roky později však jachta skončila ve výslužbě, aniž by pod ním kdy proplula.

Cesta z Edinburghu zabere necelých šest hodin jízdy. Nástrahu pro našince skýtá jízda v levém jízdním pruhu. Řízení na samotném Skyi pak už není nic pro slabé povahy. Ostrovem se sice vine klasická silnice, na velkou řadu míst se však dá dojet jen po cestičkách, které by u nás sotva plnily funkci cyklostezky. Vyhnout se protijedoucímu autu je možné jen v určených objížděcích místech, která jsou o chlup širší. Zpátečka je tady pro řidiče nejlepším přítelem. Každou chvíli vám navíc v cestě překážejí všudypřítomné ovce.

Rezervovat dřív se vyplatí

Pobyt na ostrově se prodraží, cena relativně skromného ubytování pro dvě osoby se pohybuje okolo tří tisíc na noc, o něco luxusnější lze pořídit za pět tisíc a více. Záleží přitom i na ročním období, v zimě jsou ceny o něco příznivější. Rezervaci se vyplatí udělat s co největším předstihem, přeci jen je ostrov poměrně malý a možností není přehršel. Některé jsou zamluvené i na celý rok dopředu.

Také potraviny nejsou zrovna levným špásem, obchodů je málo a zboží se musí dopravovat z velké dálky. Větší nákup lze udělat ve vesnicích Portree či Broadford. Ani restaurace není na Skyi zcela běžným úkazem, jsou ale rovnoměrně rozmístěné a není proto třeba cestovat daleko. Za zmínku stojí světově proslulý podnik The Three Chimneys (Tři komíny), který se honosí používáním výhradně lokálních surovin. V minulosti vyhrál hned několik prestižních cen a objevil se i v Michelinově průvodci.

Více informací o ostrově, možnostech ubytování, stravování i všemožných aktivitách najdete na oficiálních stránkách Skye