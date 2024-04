Pozor na omyl. Tyto úchvatné přírodní divy ve skutečnosti stvořil člověk

Obdivujeme se jejich majestátu, žasneme nad jejich krásou a těší nás, co všechno jimi všemocná příroda dokázala vytvořit. Jenže jsme na omylu. I když se to tak často zdát nemusí, s těmito divy přírodě člověk pomáhal, zásahy do nich a upravoval. Anebo je rovnou celé sám vybudoval.