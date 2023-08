Francie je plná překrásných míst, o nichž turisté zatím nemají zdání

Neproslavená místa nikoho nezajímají. I když mohou být též zajímavá, turisté zkrátka nehledají neprošlapané cesty a nejdou do rizika nenadálých překvapení. Vydávají se tam, kde už někdo před nimi byl, líbilo se mu tam a pochválil to. A právě toto zažité schéma by teď Francie ráda změnila. Alespoň na svém území.

O tom, jak je Mont Saint-Michel nádherný, se budete přesvědčovat společně s několika tisícovkami turistů.

Francii totiž ročně navštíví okolo 117 milionů turistů, z toho čtyřicet milionů z okolních evropských států. Většina z nich usiluje o návštěvu totožných míst. Okolo 38,5 milionu turistů si nechce nechat ujít krásy Paříže, 15 milionů musí nutně vidět zámek ve Versailles a 2,5 milionu výletníků se řadí k prohlídce Mont St. Michel. Přes 80 procent zahraničních turistů navštíví jen pětinu ze všech možných pamětihodností.

Francie by chtěla přesměrovat jejich tok k ne až tak vyhlášeným, ale neméně zajímavým místům. Ministryně cestovního ruchu Olivia Grégoire nyní představila plán kampaně, která má od příští sezony propagovat návštěvu míst, o nichž jste dost možná nikdy neslyšeli. Na která se můžete bez front a tlačenic vydat, a přitom být originální.