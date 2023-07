Provence, krajina jako ze snu. Najdete tu více než jen levandulová pole

Každoročně v červenci se do téhle historické země na jihovýchodě Francie, vmáčknuté hned vedle Monaka, jezdí kvůli jediné věci: levanduli. Fialová pole se táhnou donekonečna, vzduch je prosycený jejich sladkou vůní... A to je něco, co si nechce nikdo nechat ujít. A tak byste se měli připravit na to, že tam nebudete sami. Možná byste měli, jen tak pro jistotu, počítat s tím, že tam bude hlava na hlavě. Je to zkrátka taková daň za nádheru, kterou budete moct spatřit – když se do těchto končin vydáte jindy než začátkem léta, bude tam sice méně turistů, ale s nimi zmizí i ta levandule, odkvete a sklidí se.