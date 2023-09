Zima se blíží. Francouzské jádro je na ni ale připraveno mnohem lépe než loni

Právě Francie je v rámci Evropské unie dlouhodobě klíčovým vývozcem elektrické energie. Miliony spotřebitelů i firem po celé Evropě se proto letos spoléhají na ujištění francouzského provozovatele elektráren EDF, že problémy z loňské zimy letos nehrozí. Informovala o tom agentura Bloomberg.

„Do letošní zimy vstupujeme s mnohem větší důvěrou než v loňském roce,“ uvedl minulý týden pro Bloomberg generální ředitel EDF Luc Remont.

Pokud francouzský výrobce svým slovům skutečně dostojí, nemusí se evropské domácnosti i podniky příliš obávat možných výpadků elektrického proudu a do úvahy nebudou připadat ani požadavky k případnému omezení spotřeby. Snížit by se mohla i cena energií, která v době trvající ruské války na Ukrajině nadále zůstává na mnohem vyšších hodnotách než několik let zpět.

10. července 2023

„Obnovená produkce EDF znamená obrovskou úlevu pro francouzskou i celou západoevropskou energetickou síť, a to i z ekonomického pohledu,“ uvedl pro Bloomberg Marc-Antoine Eyl-Mazzega, který je vedoucím Centra pro energetiku a klima na Institutu Francais des Relations Internationales s tím, že by se díky tomu měla zredukovat výše účtu za energie a snížit by se mohly i podpůrné vládní výdaje.

Fungujících reaktorů má letos Francie víc

Ve čtvrtek měla EDF v provozu celkově 39 reaktorů, což je o 12 víc než ve stejném období loňského roku. V prvních dvou týdnech měsíce září by se jich mělo spustit dalších deset. EDF se podařilo v minulých měsících najít dostatek svářečů i dalších techniků, kteří se ve většině případů úspěšně popasovali s desítkami prasklých trubek, které mohly eventuálně ohrozit bezpečnost chladicích systémů.

V loňském roce byla situace úplně jiná. Společnost EDF opakovaně varovala tamní vládu i spotřebitele před možnými výpadky elektřiny. Francie se v loňském roce kvůli obrovským problémům tamních reaktorů stala poprvé od roku 1980 čistým dovozcem elektřiny. Její atomová výroba totiž meziročně klesla o 23 procent. Výraznější krizi se Evropě podařilo vyhnout i díky nadprůměrně teplému zimnímu počasí, které do velké míry ovlivnilo poptávku po elektřině.

Od té doby už uplynula řada měsíců a Evropě se zřejmě povedlo dostat z nejhoršího. Přesto ale francouzské ceny elektřiny zůstávají třeba v porovnání s těmi německými o trochu vyšší. Pokud ale EDF svým slibům dostojí a následující týdny zvládne, nedůvěra ve francouzskou výrobu se mezi investory opět propadne, čím se zredukuje i možná cenová přirážka.

„Opravy u nás pokračují ve velmi pozitivním tempu,“ uvedl pro Bloomberg zástupce sekce jaderné výroby ve společnosti EDF, kterým je Regis Clement.

Francie se v první polovině roku 2023 zároveň povedlo získat zpět triumf v podobě největšího vývozce elektřiny v Evropě. Firma zároveň čeká, že dostupná jaderná kapacita nadále poroste a v horizontu příštích měsíců bude o 5 až 10 gigawattů vyšší než před rokem.

„I kdyby EDF nakonec nevyráběla tolik, kolik nyní tvrdí, tak stejně vidíme, že bude stejně vyrábět více než loni,“ uvedl pro Bloomberg Robert Jackson-Stroud, který je analytikem ve společnosti ICIS s tím, že Francie by po většinu zimy měla být čistým vývozcem elektřiny.