Tradice, jídlo, krásné budovy. Pět perfektních skanzenů, kde historie ožívá

1. Land of Legends, Lejre, Dánsko

V „Zemi legend“ v dánském Lejre se můžete propadnout hned do několika různých historických období. K vidění je tu tábor z doby kamenné, celá vesnice z doby železné, a dokonce i bažina, do jaké staří obyvatelé Dánska ukládali lidské oběti bohům. O pár kroků dále naleznete vikingský trh, a nakonec i farmu z 18. století. V hrnčířské, tkalcovské a kovářské dílně se můžete dozvědět něco o historii řemesel. Za zmínku stojí i úchvatná příroda plná kopců, lesů, luk a polí, to vše na celkem 43 hektarech.

Nejedná se o žádnou turistickou past – skanzen už v roce 1964 založil etnolog Hans Ole-Hansen, který chtěl zkoumat historii každodennosti pomocí experimentů. On a jeho kolegové tu pěstovali plodiny jako před stovkami let, některé domy postavili s použitím dobových postupů, stejně jako jejich vybavení. Zaměstnanci, které tu potkáte, jsou dodnes převážně archeologové, historici, etnologové a studenti jednotlivých oborů. Patronát nad nimi a celým muzeem drží dánská královna Margarethe II.

Jak se tam dostat?

Lejre je vzdáleno pouhých 40 minut jízdy autem z Kodaně. Z dánského hlavního města sem také co třicet minut jezdí vlak. Z nádraží vás pak až na místo doveze autobus č. 233.