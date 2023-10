Přeceňované turistické zajímavosti, kde se místo zážitku dostaví zklamání

Velká čínská zeď, Čína

Skóre: 5,05 z 10

Čistě z hlediska délky zastavěné plochy je to jeden z největších stavebních projektů, který kdy lidstvo realizovalo. Měří bezmála 21 196 kilometrů.

Z hlediska turistů to už tak bezvadně nevypadá.

Velká zeď fakticky není jednou jedinou zdí, ale mnoha pásmy hradeb. Budovány byly podél hranice mezi severní Čínou a jižním Mongolskem, po dobu téměř dvou tisíciletí. Dílo je to skutečně ohromné, ale není ničím, co by se v té velikosti dalo „obhlédnout“ z jednoho místa.

Takže co z té světově unikátní délky uvidíte? Jednu jedinou hradbu s věžemi, vinoucí se mezi kopci. A to je všechno. Jestli zrovna toto stojí za hodiny čekání ve frontě s tisícovkami dalších zklamaných turistů, si recenzenti nemyslí. Tato zeď je pro ně jedno velké čínské zklamání.

Magic Kingdom Park, Florida

Skóre: 5,40 z 10

Místo nekonečné radosti, veselí a zábavy? Jistě, přesně tak se zkouší největší a nejnavštěvovanější americký zábavní park zapsat do povědomí lidí.

Jenže je to spíš práce šikovného PR, než poznaná skutečnost. Ročně sem zamíří až sedmnáct milionů platících návštěvníků. A pokud se tu vyskytnete, nezbavíte se dojmu, že si všichni vybrali k návštěvě ten samý den. Je tu totiž silně přeplněno.

Jsou tu sice klasické atrakce, okouzlující ohňostroje, hudební přehlídky a veselé kostýmované postavičky, ale to všechno se prý nachází na opačném konci fronty, než zrovna stojíte.

Návštěvníci vystavují Magickému království silně nekouzelné hodnocení. Nečeká vás tu naplnění dětských snů. V tomto obřím Disney parku animáků a světa fantazie prý rychle vystřízlivíte k dospělosti.

Národní park Great Smoky Mountains, USA

Skóre: 5,39 z 10

V krátkosti, pozitivní hodnocení jedné z nejnavštěvovanějších přírodních lokalit Spojených států amerických se ztrácí v mlze. Národní park, který leží na pomezí států Tennessee a Severní Karolíny, se oficiálně jmenuje Velké kouřové hory. A z jakého důvodu se jim říká kouřové? To proto, že je neustále zahaluje nízký mlžný opar.

Což je současně důvod, proč se sem nemusíte obtěžovat kvůli dalekým výhledům. Nehezké hodnocení turisté vystavují národnímu parku ale spíš proto, že se tu z té „rozmanitosti rostlin a živočichů, krásy starobylých hor a stop původních kultur“ stal domorodý skanzen, ne nepodobný lunaparku.

Kritizují systém spravování celého parku, značení cest, údržbu odpočívadel a vyhlídek, parkování. A jediné „nej“, které Great Smoky Mountains přiznávají, je „nejhorší“ americký národní park.