Oblíbená exotika. Devět zemí, o které mají Češi enormní zájem

1. Vietnam

Pláž The Anam. Na dovolenou sem jezdí většinou jen Vietnamci, na pláž vyrážejí brzy ráno a pozdě odpoledne.

Historie se tu začala psát už pradávno, s kulturou Dong Son, jež sahá 2 000 let před náš letopočet. A když k tomu přidáte čínské, khmerské a indické vlivy, vyvstane před vámi obraz Vietnamu jako civilizační kolébky celé jihovýchodní Asie.

Vietnamská socialistická republika si uměla z dědictví své bohaté minulosti vybrat a do současnosti uchovat jen to nejlepší. Zvláštní pozornost si zaslouží místní gastronomie, jež dává slůvku „fresh“ dočista nové obzory. Vaří se tu chutně a zdravě, z těch nejčerstvějších surovin. Jarní závitky, syté vývary pho, zapékané banh mi, lepkavá rýže a mořské plody. Tyto tradiční pokrmy už dávno dobývají Evropu a není důvod je neochutnat v jejich domovině. Málo se také ví o tom, že Vietnam je druhým největším vývozcem kávy. Její popíjení je tu obřadem, při němž vynikne přátelskost místních. A obojí je tak mile návykové.

Dobře se najíst a napít, relaxovat a odpočívat na kouzelných plážích při pobřeží a na četných ostrůvcích – které ještě neobjevily davy výletníků. To je sice krása, ale nebyla by tu i trocha akce? Zajisté! Vietnamský Fanispan je největším vrcholem regionu a horolezci v něm naleznou skutečnou výzvu. I výstup na severskou Sapu dá milovníkům horské turistiky zabrat. Skaliska Huu Lung, divoká jízda na kánoi pod vodopády Datanla nebo expedice do jeskynní v Phong Nha? Každý si tu najde to své. Metropole jsou tu patřičně hektické a neusínající, plné architektonických klenotů. Vystavěny byly ve francouzském koloniálním stylu a ještě nedávno byly hlavními městy celé Indočíny.

Kouzelné na tom je, že Vietnam vám nediktuje, jak jej máte objevovat: můžete vyrazit na pěší pouť, půjčit si motocykl nebo pronajmout loď. Vychutnávat jej můžete s úsporným i královsky štědrým rozpočtem.

Vietnam se pro turisty otevřel v květnu letošního roku a prodeje zájezdů okamžitě vyskočily o 80 procent, uvádí cestovní kancelář Pelikán. Pro Čechy je Vietnam relativně levnou destinací, za jídlo na jeden den zaplatíte zhruba 250 Kč, čtyřhvězdičkové hotely v centrech velkých měst jsou běžně dostupné hluboko pod jeden tisíc korun na den. Vietnam k vám ovšem bude vlídně pohostinný vždy, i s mnohem menším rozpočtem.

2. Srí Lanka

Sloní ráj na Srí Lance

Vrcholky hor mizející v mlžném oparu, zvlněná krajina už po tisíce let tradičně posetá terasami, vzduch provoněný svěže opojným aromatem kvetoucích čajovníků. Srí Lanka je opravdový smaragdový klenot, ztracený v Indickém oceánu.

Ostrovní stát, kde nikdy nekončí léto, zjevně dokázal nalézt rovnováhu mezi přírodou a člověkem. K ochraně divočiny i působivých pamětihodností tu vzniklo 26 národních parků, v nichž uvidíte světová „nej“ – tygry, slony, velryby a delfíny, korálové útesy i tropické ptactvo. Principy udržitelnosti tu rostou z vrozené úspornosti, místní překvapí svou nenucenou hlubokou spiritualitou. Nejen četné pagody a chrámy dokládají, že se tu před tisíciletími rodil buddhismus v té nejryzejší podobě, a vztah ke krajině i všemu živému je tu součástí niterných obzorů obyvatel ostrova. Vřelost uvítání i pokojná harmonie všedních dní vás tu dočista pohltí.

Příjemná je i snadná dostupnost míst, reprezentujících ranou srílanskou civilizaci. Tzv. „kulturní trojúhelník“ mezi městy Kandy, Anuradhapura a Polonnaruwa vám naservíruje starobylou Lví pevnost na skále Sigiriya, jeskynní chrámy v Dambulla a Mihintale nebo středověkou citadelu Yapahuwa, jež kdysi byla hlavním městem. Rádi byste zažili adrenalin objevitelů nezmapovaných končin? Ochutnávkou z divočiny jsou treky v Elle, a ti skutečně odolní se pak mohou vydat i do Kirigalpothy nebo na pohoří Knuckles. Jsou všeobecně považovány za jedny z nejkrásnějších turistických stezek v celé Asii.

Nemusíte se bát dát si do těla, protože Srí Lanka dovedla umění regenerace těla i duše k dokonalosti. U pláže Marakollya, po nefalšované ajurvédské masáži a s miskou vynikajícího karí, zapomenete na strasti světa. A nezapomeňte ani na posilující doušek cejlonského čaje zpod vrcholu Adam´s Peak. Ne nadarmo je už 150 let považován za ten nejchutnější čaj světa.