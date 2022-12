Trendy českých cestovatelů. Hitem roku 2022 byly exotické destinace a USA

Cestovat letadlem už dnes není luxus, Češi začali létat například i do Chorvatska. Ovšem absolutním hitem letošního roku se staly exotické destinace, do kterých se létá víc než kdykoli předtím. Jak vyplývá z exkluzivních dat cestovní kanceláře Pelikán pro iDNES.cz, prodeje letenek do nejoblíbenějších destinací narůstaly v roce 2022 o stovky procent.