Mayské pyramidy i tajemní mennonité. Belize je karibským rájem

Může se hodit Doprava

Letecká cesta do Belize vede většinou přes USA, mezinárodní letiště leží asi 20 kilometrů od největšího města Belize City. I pro pouhý přestup ve Spojených státech musíte mít předem vyřízené elektronické „vízum“ do USA přes systém ESTA. V zemi funguje síť autobusových linek, alternativou je o něco rychlejší (ale několikanásobně dražší) doprava mikrobusy. Na ostrovy jezdí trajekty a některé z nich mají i letiště. Praktické informace

Angličtina je v Belize úředním jazykem. V oblastech při guatemalské hranici se mluví převážně španělsky, existují i domorodé jazyky. Belizský dolar je v pevném směnném kurzu s americkým dolarem (1 USD = 2 BZD), v běžném styku se užívá obojí měna a chodit do banky není třeba. V zemi je statisticky velmi vysoká kriminalita, počtem vražd na jednotku populace je dokonce jedna z nejvyšších na světě, při troše soudnosti to ale pro turisty není problém. Nejvíce trestných činů je spácháno v oblasti podél mexické hranice a souvisí hlavně s pašováním drog a lidí. Obezřetní buďte v Belize City, za tmy se vyhněte části města na jih od řeky. Na ostrovech je bezpečno.