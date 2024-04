Žádný porod a na toaletu vezměte pravítko! Podivná pravidla národních parků

Žádný nový život v Údolí smrti

Nejezdit mimo značené cesty, a ve vysokém stupni těhotenství pokud možno nejezdit vůbec.

Také si při návštěvě krásných míst říkáte, že už byste tam nejradši zůstali napořád? A co takhle rodit, to se vám z té nádherné scenérie náhodou nechce? Ne? To je moc dobře.

Správci kalifornského národního parku Údolí smrti by něco takového viděli jen opravdu neradi.

Může se vám to zdát naprosto odchylné, anebo velmi diskriminační pro turistky v pokročilém stupni těhotenství, ale přesně takové pravidlo – o zákazu porodů – se váže k přírodní památce Saline Warm Springs, která se v Údolí smrti nachází.

Počet žen, nejspíše naladěných na ezoterickou vlnu, které se tu v termálním zřídle porodit pokusily, už byl natolik alarmující, že správa parku musela vydat tento velmi specifický zákaz. Do toho samého zřídla mimochodem nesmí ani děti mladší čtyř let, pokud neumí chodit na nočník. Těžko říct, jak to správci na místě zjišťují.