Za ty peníze to nestojí. Zbytečně předražené turistické pasti Evropy

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Ne že by vyloženě neměly návštěvníkům co ukázat. Neskutečné zážitky opravdu nabízejí a turističtí průvodci na to rádi upozorňují. Jenže zase až tolik toho není, aby to ospravedlnilo nepřiměřeně vysoké vstupné nebo ztrátu času. Tato lákadla cestovního ruchu jsou spíš léčkami a výletníci z celého světa před nimi varují.