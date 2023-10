Krásné i opomenuté. Objevte nejméně navštěvované turistické destinace světa

Guinea-Bissau Nekonečná cesta do cíle

Pláž ostrova Bijagos, který je součástí Republiky Guinea-Bissau.

K tomu, aby turista z Velké Británie dorazil na pláže ostrůvku Bijagos, by musel s mnoha přestupy vážit cestu dlouhou přes třicet hodin. Do té samé lokality by pak německý cestovatel putoval hodin čtyřicet, a Australan dokonce přes padesát.

To je v kostce ten hlavní důvod, proč Guinea-Bissau mezi destinacemi cestovního ruchu zrovna nezáří. Ne že by tato západoafrická země neměla co nabídnout. Jsou tu překrásné scenérie pobřeží Atlantiku, svěží lesy, bažiny zabydlené hrochy. Města jsou tu nevelká, ale obdivuhodně uchovávají stopy dávné i nedávné minulosti. Trhy, tradice, kultura – je tu skutečně na co koukat.

Jen je to žalostně nedostupné, a bilance turistů tomu odpovídá. Nezavítá jich sem více než 52 000 ročně. Pokud ovšem toužíte po zemi, která vám předestře celý africký mikrokosmos a má jen o trochu víc obyvatel než Praha, je Guinea-Bissau to pravé pro vás.

Komorský svaz Afrika s kouskem Francie

Scenérie z trojice ostrovů Komorského svazu jsou neokoukané, syrové. Bezpečno tu však prý není.

Turistů se sem ročně nevydá více než 45 000. Překážkou není ani tak strastiplná cesta jako spíš rizika spojená s teroristickými útoky a únosy. Obyvatelé Evropské unie, Spojeného království i USA jsou svými ministerstvy zahraničí od výletu na Komorský svaz aktivně zrazováni.

Ti, kteří podobných varování nedbají, ale vykreslují tyto vulkanické ostrovy u jihovýchodního pobřeží Afriky mnohem pozitivněji. Oceňují tyrkysovou modř zdejší vody, všudypřítomné kokosové palmy, celoročně příjemné klima. A samozřejmě fakt, že města a pláže jsou prosté dalších turistů. Dobrodružně ladění cestovatelé si pochvalují, že se tu dá krásně splynout se zdejší neuspěchanou ostrovní pohodou. A víza za 30 eur (750 Kč), která si musíte vybavit po příjezdu, jim náladu určitě nezkazí.

Ze čtveřice větších Komorských ostrovů se ve skutečnosti do Komorského svazu počítají jen tři. Ten čtvrtý je totiž Mayotte, který je správní i geografickou kuriozitou. Je totiž zámořským departmentem Francie v Indickém oceánu. A byť leží vzdušnou čarou osm tisíc kilometrů od Paříže, počítá se mezi vnitrozemské samosprávné jednotky, jako kdyby se nacházel kdesi u Seiny.

Pro ty, kteří nechtějí překračovat dobře míněná varování, je Mayotte snesitelnější a bezpečnější variantou, jak navštívit a poznat Komorské ostrovy.