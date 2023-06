Vynechejte profláknuté turistické destinace. Překvapení je plná Evropa

Leiden je Amsterodam bez turistů

Chcete Amsterodam bez turistů? Dejte si Leiden.

Kavárničky, z nichž to zajímavě voní, stojí na každém rohu. Malebné grachty, klikaté vodní kanály, brázdí krásné loďky. Přidejte k tomu malebné měšťanské domy a krásné hospůdky. Uličky, jimž kralují cyklisté. Že to všechno hledáte v Amsterdamu, kde ovšem není pro samé turisty k hnutí? Tak to zkuste jižněji. V Leidenu.

Nesluší se říct, že Leiden nabízí to samé, co Amsterdam. On je totiž menší, hezčí, a hlavně patří k lokalitám dosud ne tak postiženým cestovním ruchem. Zatímco do Amsterdamu se vydávají ročně miliony výletníků, sem nanejvýš desetitisíce. A tak si Leiden, pyšnící se mimochodem nejstarší nizozemskou univerzitou, pořád uchovává svůj autentický ráz.

Leiden je zelenější, protože ulice i kanály tu lemují stromořadí. Má reputaci studentské metropole, takže cenově přijatelné restaurace, fastfoody a kluby tu najdete všude. Město se může pochlubit osmadvaceti kilometry říčních kanálů a osmaosmdesáti mosty. Vaří tu dobré pivo. Nechybí gotické kostely, kupecké domy, historické opevnění, muzea a galerie. Jediné, co Leiden nemá, je záplava zahraničních turistů. A v tom je jeho síla.

Leiden má ještě jednu nezjevnou výhodu. Je perfektním základním táborem pro výlety do Haagu a Rotterdamu.