Ve Valencii a Manchesteru zavedli turistickou daň. Benátky ještě vyčkávají

Barcelona se začíná prodražovat

Barcelona si je vědoma své výjimečnosti. A tak turistickou daň zvyšuje, od příštího roku rovnou počítá s dalším navýšením.

Za pobyt v Barceloně si turisté připlácejí už od roku 2012 – jak formou regionální turistické daně, tak i dodatečného celoměstského poplatku. Na účtu za hotel je uvidíte v součtu jedné sumy, která se letos zase o něco zvýšila.

Zatím jste v Barceloně platili čtyři eura za každou osobu a noc. Přitom 2,25 eur šlo do kasy regionu a 1,75 eur pak městu. Teď ale radnice katalánské metropole trochu přitlačila a celoměstský poplatek zvýšila na 2,75 eur. Rovnou přitom oznámila, že v roce 2024 zdraží o celé euro znovu.

Takže si dnes připravte na každý den pobytu pět eur – tedy 118 korun. Poplatek se vztahuje na všechny návštěvníky ubytované v oficiálních turistických ubytovacích zařízeních. Není to moc, ale taky to není málo. Do rozpočtu týdenní rodinné dovolené v katalánské metropoli se to už promítne.

Barcelonské úřady hodlají z výnosu této daně financovat údržbu a rozvoj městské infrastruktury, včetně zlepšení silnic, autobusové dopravy a eskalátorů. Vzhledem k počtu turistů, kteří sem v sezoně zavítají, počítají úřady se ziskem skoro 50 milionů eur.