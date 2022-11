Vzhůru do Bradavic. Vlak The Jacobite projíždí nejkrásnější trasou světa

Když si do vyhledávače zadáte „nejkrásnější železniční trasy na světě“ (takřka v jakémkoliv jazyce), vyjede vám řada článků se jmény švýcarského Glacier Expressu, kanadského Rocky Mountaineer a skotského The Jacobite. Jak jsme zjistili my i Harry Potter, na seznamu je poslední jmenovaný naprostým právem. Znáte ho i vy – nejspíše pod názvem Bradavický expres.

Starobylou cestou na ostrovy

Příroda Skotské vysočiny je úchvatná a neposkvrněná, plná malebných údolí (jimž se tu říká glen), jezer (loch) a kopců (ben). Lidé ji nestihli zkrotit hlavně z toho důvodu, že po dlouhá staletí bylo velmi obtížné se sem dostat.

Angličané, kteří si Skotsko zkoušeli podmanit stovky let, považovali zdejší kraj a jeho obyvatele za pusté a barbarské. Cesty tu začali stavět až v 18. století jen z toho důvodu, aby mohli přijít vzpurné Skoty lehce vytrestat. Jednu z nich kopírují silnice A830 i železnice. Protože se používala při cestě na Vnitřní Hebridy, dodnes se úseku říká Cesta na ostrovy (Road to the Isles).

Železnice byla do Mallaig zavedena v roce 1901, The Jacobite po ní jezdí od roku 1984.

Z městečka Fort William se tedy dnes do 70 kilometrů vzdálené přístavní vesnice Mallaig dostanete pohodlně autem. Cesta vlakem však dá zážitku zcela nový rozměr, zvlášť, pokud ji podniknete v soupravě Jacobite. Trasu začala obsluhovat v roce 1984. Vždy jedna ze tří historických parních lokomotiv táhne sedm vagónů z poloviny minulého století, z nichž dva se honosí označením „první třída“.

Jízda v nich se prodraží, nejlevnější lístek je k mání za 80 liber na osobu (asi 2 300 Kč), ale rozhodně stojí za to. Křesla jsou zde velká a pohodlná, stolky krášlí lampičky se vzorem skotské kostky, podává se tu čaj a ruku na srdce – kdo se někdy nechtěl cítit jako Hercule Poirot v Orient Expressu? Sedadlo v o poznání skromnější druhé třídě vyjde na 52 liber (asi 1 450 Kč).

To nejlepší je k vidění za okny. Během zhruba dvouhodinové cesty tam a o něco kratší cesty zpátky projíždí vlak po slavném viaduktu Glenfinnan, kolem impozantního monumentu jakobitů, po nichž dostala souprava jméno, a stříbřitých pláží jezera Morar. Dechberoucí kulisou jsou i jezera s mnoha miniaturními ostrůvky a charakteristické zelené vršky, jejichž špičky se většinou utápějí v husté mlze. Patří k regionu stejně jako vydatné a krátké dešťové přeháňky. Cílovou stanicí je Mallaig, rybářská vesnička, kde cestující dostanou dvě hodiny „rozchod“.

Kdo je jakobita? Za jakobity (Jacobites) byli na konci 17. a v 18. století označováni podporovatelé svrženého anglického a skotského krále Jakuba II. z rodu Stuartů a jeho potomků. Pocházeli z Anglie i Irska, největší koncentrace jich však byla ve Skotsku. Kvůli svému neutuchajícímu úsilí dosadit Stuarty z exilu zpět na trůn obou zemí, později Velké Británie, byli několik desítek let trnem v patě panovníků Marie a Viléma III., Anny, Jiřího I. a Jiřího II. Definitivně byli poraženi a rozprášeni až po bitvě u Cullodenu v roce 1746.

Není příliš těžké se tu zabavit. Někteří vyrážejí na hodinovou plavbu za mořskými živočichy, jiní zamíří do jedné z restaurací na rybí specialitu – vyhlášený je především uzený sleď a hustá rybí polévka cullen skink. Také obyčejná procházka po přístavu má co nabídnout, s trochou štěstí tady můžete zahlédnout hravé tuleně.

Pottera vezla lokomotiva ze šrotiště

Tím největším lákadlem, které Jacobite nabízí, je však pro mnoho lidí něco úplně jiného. Na přelomu milénia celý svět hltal příběhy o mladém kouzelníku Harry Potterovi. Autorce knižní předlohy, J. K. Rowlingové, byly skotská krajina i města velkou inspirací, část ostatně napsala v kavárně v centru Edinburghu. Kde se budou natáčet filmy, bylo tedy v podstatě dáno předem.

A byl to právě Jacobite, který pod jménem Bradavický expres vezl studenty každý rok do školy v Bradavicích. Pamatujete, jak ho Harry s Ronem ve druhém dílu nestihnou a musí si půjčit magické létající auto? Vlak je dostihne právě ve chvíli, kdy projíždí přes viadukt Glenfinnan. Celkem se souprava i části trasy objevily ve čtyřech ze sedmi filmů. Lokomotiva 5972 Olton Hall, použitá při natáčení, byla v roce 1981 zachráněna ze šrotiště a dnes je vystavená ve Warner Bros. studiích v Londýně. Po cestě můžete zahlédnout i malý ostrůvek na jezeru Eilt. Ve filmech ztvárnil místo posledního odpočinku Albuse Brumbála, ředitele školy čar a kouzel.

V dobách před covidem tvořili nejpočetnější skupinu cestujících ve vlaku čínští turisté, dnes to jsou Američané a Britové. Mnohé z nich spíš než krásy přírody zajímají vazby na Harryho Pottera. Sem tam se mezi nimi objeví někdo v hábitu jedné ze čtyř fiktivních kolejí nebo s tematickou šálou a čarodějnickou hůlkou. O jízdu je velký zájem, a především sedadla v první třídě je nutné rezervovat mnoho měsíců dopředu.

Ti, na které nevyšlo, se často přijdou s kultovním vlakem alespoň vyfotit na nádraží ve Fort William, nebo mu zamávat po cestě. Pohled na Jacobite, uhánějící romantickou krajinou, člověka dojme, zvlášť pokud zrovna projíždí přes Glenfinnan. Okolní vyhlídky jsou ne náhodou vždy plné lidí. Mnozí z nich přiznávají, že se neubránili slzám, a to stejné platí i o samotných pasažérech.