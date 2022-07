Zkuste léto jinak. Skotsko nabízí špatné počasí a dechberoucí konec světa

Může se hodit Jídlo: hlavně fish and chips

Skoti a obecně Angličané neradi slyší, že jejich kuchyně je jen ryba s hranolky, ale je to nejčastější jídlo, které voní v historických uličkách Edinburghu i v přístavech na skotské Vysočině. V restauracích najdete hlavně indickou a mexickou kuchyni, pizzu a burgery. V restauracích ve Skotsku k vám číšník nepřijde až ke stolu. Na bar musíte s objednávkou vy. Nahlásíte, co chcete k jídlu a k pití, číslo stolu a nejlépe rovnou zaplatíte. Pak už jen čekáte na svou objednávku. Nefunguje to tak vždy, ale je dobré mít tento systém na paměti. V běžné restauraci se najíte tak za 20 liber za osobu i s pitím. Pozor si dejte na black pudding, což je něco jako krvavá klobása, a na haggis, jehož základem jsou ovčí vnitřnosti. Nejde o to, že byste si třeba haggis dali jako předkrm, ale Skoti ho často dávají i na pizzu a do dalších jídel. Zajímavostí je, že i na těch odlehlejších vyhlídkách naleznete pojízdné dodávky s kávou nebo s rychlým občerstvením. Občas máte dokonce pocit, že vás sledují. Kdy to slunce zapadne? Co mě ve Skotsku překvapilo, je světlo. Slunce zapadá po desáté hodině večer a vychází po čtvrté hodině. V noci, ale není jako u nás tma, co by se dala krájet. Je tam spíš takové pološero, a to i v jednu ráno. Ceny:

Dvoupokojový pokoj: 70–100 liber (2 100 – 3 000 Kč)

Oběd na osobu: cca 20 liber (600 Kč)

Fish and chips: 10-15 liber (300–450 Kč)

Káva: 3 libry (90 Kč)

Návštěva hradů: 8–10 liber (240–300 Kč)

Pizza: 8–10 liber (240–300 Kč)

Pivo: 3 libry (90 Kč) Napříč Skotskem narazíte hlavně na Tesco, Lidl nebo Coop. Ve větších městech můžete nakoupit v obchodech „Vše za libru“, kde mají takřka vše. Od jídla, přes drogérii až po hračky. Co s sebou:

Nepromokavé oblečení

Deštník

Kšiltovku

Kvalitní boty

Redukci do zásuvky

Teplé oblečení bez ohledu na roční období a předpověď počasí

Platební kartu – platit kartou se dá skoro všude, takže nemusíte vůbec měnit peníze. Naopak nemusíte vozit varnou konvici, čaje a kávu, ve většině B&B je tato nabídka součástí vybavení pokoje.