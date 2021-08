Nebojte se překročit hranice a objevte Saské Švýcarsko

Ranní sluneční paprsky pomalu dopadají na hluboké údolí Labe a vůně čerstvého vzduchu se nese malebně zalesněnou krajinou. První odvážní cyklisté si užívají klidnou jízdu po labské stezce a kochají se všemi dominanty tohoto kraje.

Na jedné straně míjí hrdě pnoucí se pevnost Königstein, na druhé straně nelze přehlídnout stolovou horu Lillienstein. Ovšem cílem výletu je skalní útvar Bastei a jeho slavný nepřehlédnutelný most. Jednodenní výlet do nádherného Saského Švýcarska si určitě vyzkoušejte, budete se procházet jen pár kilometrů od českých hranic.

Správu tohoto národního parku můžeme nalézt v městečku Bad Schandau, kde lze navštívit i oficiální Dům Saského Švýcarska. Pro návštěvníky je zde připravená multimediální a poučná expozice.

Kurort Rathen

Až se vydáte na výlet do tohoto malebného kraje, zvolte jako první zastávku malou obec Kurort Rathen. Jedná se o kouzelné lázeňské městečko, kam roku 1837 poprvé připlul parník Královna Marie. Na velkém parkovišti je možné ponechat svůj automobil zhruba za 150 Kč, odkud je nutné se dostat na druhý břeh Labe. Zpáteční plavba Vás vyjde na 65 Kč.

Kurort Rathen

Na upraveném náměstí najdete nespočet penzionů, obchodů se suvenýry, či typické malebné hospůdky, kde je možné posedět při kávě, či dobrém obědě. Za kávu zde utratíte kolem 70 Kč a oběd vás vyjde okolo 200 Kč. Pokud zatoužíte po procházce městem, vypravte se k slavnému skalnímu divadlu Felsebühne, které poskytuje představení až pro dva tisíce návštěvníků.

Kurort Rathen je také místem, kde můžete zahájit výstup ke slavné skalní vyhlídce Bastei se slavným mostem Basteibrücke, který se vypíná 200 metrů nad hladinou Labe.

Bastei

Skalní útvar Bastei lze nazvat jako jednu z hlavních ikon Saského Švýcarska. Tato vyhlídka se nachází na pravé straně řeky Labe a obklopuji ji městečka Wehlen a Kurort Rathen. Na tuto slavnou dominantu se dostanete za necelou hodinku a poskytuje neopakovatelné výhledy do okolí. Na cestě za touto vyhlídkou také narazíte na 76metrový slavný kamenný most Basteibrücke, který zde leží již přes 170 let. Tato ikona se stala v polovině 19. století prvním turistickým mostem v Evropě a budí úžas u všech návštěvníků dodnes.

Výhled na skalní monumenty z Bastei

Vyhlídka Bastei a kamenný most je přístupný denně po celý rok a vstupné je zdarma. V případě, že byste zatoužili po procházce mezi skalními útvary, můžete využít poučnou stezku, která je vetkána mezi skály. Vstupné na tuto stezku vás vyjde na 65 Kč a mimo jiné vám poskytne krásné výhledy na ikonický most.



Königstein

Tato dominantní pevnost se vypíná na vysoké skále zhruba 240 metrů nad hladinou řeky Labe a tvoří komplex o necelých 10 hektarech. Zajímavostí je, že Königstein je úzce svázaný s českými dějinami, kdy po celý středověk spadal pod České království.

Pokud se vydáte objevovat právě tento skvost, zaparkujte svůj automobil v garážovém stání, kde za parkovné zaplatíte kolem 150 Kč. Následně zhruba 20minutovou procházkou se dostanete k pevnosti. Vstupné Vás vyjde na zhruba 300 Kč. Využít lze také motorový vláček, který jezdí k pevnosti v přesných časových intervalech.

Výhled z pevnosti Königstein

Při prohlídce tohoto komplexu můžete obdivovat mnoho zajímavých míst. Zejména pak nejhlubší studnu v Sasku, která měří 152,5 metrů, hladomornu, či hradní kapli. Další zajímavým místem je první posádkový kostel tohoto kraje, který byl vystavěn v roce 1676, navštivte i dochovaná kasárna z let 1589. V celém areálu můžete natrefit na několik restaurací, kde si můžete odpočinout při občerstvení. Ceny jsou zde ovšem o něco dražší než v okolí.

Pevnost vítá své návštěvníky celoročně a v průběhu roku se zde koná také spoustu akcí. Tou nejslavnější je Hřmění děl nad údolím Labe nebo typické adventní trhy, které zde mají neopakovatelnou atmosféru.

Tip na závěr

Při cestě zpět do České republiky je možné si udělat krátkou zastávku v malebném lázeňském městečku Bad Schandau. Vyhledávaným lákadlem je zde více než 50metrový výtah, který zde stojí přes 110 let. Výtah Vás zaveze do městské části Ostrau, která poskytne opět nádherné výhledy do údolí a řeku Labe. Jízdné Vás vyjde na necelých 100 Kč.