Až to půjde, vyrazte do Saska. Čeká vás spousta zážitků a není to daleko

Země s bohatou historií, nádhernou rozmanitou přírodou i s půvabnými městy, s turisty tak často obdivovanými historickými centry, kde se krásně toulá v klikatých uličkách. Nechybějí ani vznešené zámky, kde se snadno vrátíte do dětských let a připomenete si pohádky, jako třeba Sněhurka nebo nesmrtelné Tři oříšky pro Popelku, které se tam natáčely. To je Sasko.

Muzeum železnic

Vláčky milují malí i velcí.

V Schönfeldu, nedaleko města Annaberg-Buchholz, se na ploše 750 m² rozkládá model historické krušnohorské železnice v měřítku 1:32. Zachycuje stav v roce 1980. Je tam třicet nádraží tak, jak v té době vypadala. Koleje mezi nimi křižuje šestnáct vláčků.

Život kolem železnice je pestrý a můžete ho řídit. Stisknete tlačítko a kominík vyčistí komín, sanitka zahouká apod. Některé výjevy jsou podařené, třeba táta plácá kluka na holou zadnici, cyklistický závod zhatí slepice. Na železnici se střídá den a noc. „V noci“ pak vidíte, co se děje v osvětlených budovách a vlacích. Jen se pozorně dívejte. Vstupné je 9,50 eura. Více informací najdete na jejich webu.

Dům plný motýlů

Jako malé létající klenoty jsou motýli v Motýlím domě.

V Johnsdorfu na vás čeká Motýlí dům, kde létají dvě stovky motýlů ze tří kontinentů. Tenhle krásný hmyz se dožívá, žel, jen zhruba dvou až tří týdnů, takže každých čtrnáct dní dorazí zásilka s kuklami, které se tam následně líhnou. I to můžete v jejich domě sledovat. Motýly lze sledovat i při krmení, kdy sosají nektar z květin i z „krmítek“ s banány a karafiáty s medem. Možná si motýli spletou s květinou i vás a usadí se na vás.

Motýli létají, když venku svítí slunce. Když je zataženo, schovávají se v rostlinách. Doporučujeme proto naplánovat si výlet na slunečný den. Kromě motýlů tam jsou i terária s hmyzem a mořské akvárium. Výklad v Motýlím domě je i v češtině, za vstupné dáte 6,50 eura. Více na jejich webu.

Napříč světadíly

V městečku Eibenstock najdete největší a nejmodernější wellness v Sasku. Desítky druhů saun vás provedou snad všemi světadíly. Největší je ruská, kde se pořádají saunové ceremoniály a zní tam ruské melodie. V turecké zažijete typický hammam, nechybí ani italská s léčivým bahnem nebo japonská s muzikoterapií.



Součástí areálu je také jezero, kde se můžete koupat úplně nazí, ale i kryté bazény – a tam už je vstup v plavkách. Ubytovat se můžete třeba v moderně zařízených maringotkách přímo u jezera. Vstup do saunového světa stojí 30 eur na celý den. Více na jejich webu.

Romantické skály

Chcete uprchnout před ruchem velkoměst do romantické přírody? Zamiřte do Saského Švýcarska, které navazuje státní hranicí na České Švýcarsko a láká rozsáhlými lesy, skalními stěnami a věžemi i vodními toky.

V zimě do Saského Švýcarska chodí jen opravdoví znalci, což je velká škoda – není tady takový šrumec jako v létě. Turistické stezky, vyhlídky na skalní útvary, krásnou přírodu a další zajímavosti budete mít prakticky jen sami pro sebe. V tichosti a klidu si budete moci vychutnat zdejší skalní svět, který vám ukáže svou divokou monumentálnost.

Když bude sněžit, objeví se před vámi pohádkové scény, které vám jistě zůstanou v paměti po celý život. Tamní hotely nabízejí nejrůznější balíčky, se kterými můžete mít v ceně i krásné a v zimě tolik příjemné wellness. Po vydatné procházce zimní krajinou vás pořádně zahřeje. Zima v Saském Švýcarsku je splněný sen.

Lyže i architektura

Z městečka Großschönau v Horní Lužici, v těsném sousedství českého Varnsdorfu, můžete obdivovat zajímavou architekturu. První patra domů jsou hrázděná. Jen pár minut jízdy autem to odtamtud máte do lyžařského střediska Waltersdorf. Na nejvyšší horu Lausche, tyčící se do výšky 793 metrů, vedou dva vleky a lanovka. Jako pavouk se na všechny strany rozlézá devět spíše jednodušších sjezdovek.

Do filmového města

Kouzlo historického jádra Zhořelce působí na každého.

Výlet můžete podniknout i do historického Zhořelce (Görlitz), nejvýchodnějšího německého města na hranici s Polskem, vzdáleného asi šedesát kilometrů od Großschönau. V historickém centru Zhořelce se zachovalo kolem čtyř tisíc památkových objektů z nejrůznějších architektonických stylů – pozdně gotické, renesanční a barokní sakrální i světské stavby. Je považovaný za nejrozsáhlejší památkovou rezervaci v Německu.

Jedinečné panoráma udělalo z města populární lokalitu domácích i zahraničních filmařů, někdy se mu přezdívá „Görliwood“. Natáčel se tam například film Grandhotel Budapešť.

Vzhůru na kopec

Saský Oberwiesenthal je nejvýše položeným německým městem. Z Prahy se tam autem dostanete už za dvě hodiny. Je to typické horské městečko s parádní lyžovačkou na Fichtelbergu, který je s 1215 metry nejvyšší horou německé části Krušných hor, Saska i celé bývalé NDR. Na vrchol Fichtelbergu se můžete nechat vyvézt visutou nebo sedačkovou lanovkou.

Zajímavostí je tam dřevěná zoo a krásný výhled na náš Klínovec. Dolů se lze na lyžích spustit po několika sjezdovkách. Vícedenní skipasy platí i na protilehlém Klínovci, kam pravidelně jezdí skibus. Zkrátka nepřijdou ani běžkaři.

Více o Sasku a jeho zajímavostech se můžete dočíst na webových stránkách.