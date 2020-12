Hraniční kameny, patníky a trojmezí. Prozkoumejte rarity státních hranic

Po stezkách Via Czechia Stezky Via Czechia představují nejdelší a nejodvážněji vedené dálkové trasy v České republice. Byly vytvořeny v roce 2020 pro pěší turistiku, cykloturistiku nebo zimní turistiku na lyžích. Trasy Severní stezka a Jižní stezka přecházejí celou Českou republikou od nejzápadnějšího po nejvýchodnější bod, vedou po našich pohraničních horách a překračují celkem 70 tisícových vrcholů. Trasy procházejí v co největší míře přírodou a směřují k hlavním zajímavostem jednotlivých oblastí. Každou stezku lze projít celou najednou nebo po částech, pěšky, na kole případně na lyžích, spát komfortně v penzionech a horských chatách, případně stanovat na krásných místech. Každý si tedy může vybrat oblíbenou formu putování nebo kombinovat jednotlivé aktivity podle reliéfu krajiny či ročního období. Více na www.viaczechia.cz