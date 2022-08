Týdny papírování a nervy na pochodu. Jak si přivézt psa z konce světa

Byl to okamžik. Pár vteřin. Vlastně dodnes neví, co ho to napadlo, že si odveze z pouště Atacama v Chile jednoho ze psů, kteří se u něj seběhli. Při svých výletech po světě už podobných scén zažil spousty. Navštívil více než 70 zemí a skoro všude narazil na nějakého psa. Vždycky ale stačilo, že ho pohladil, dal pamlsek a zase šel dál. „Od dětství jsem byl pejskař, v dospělosti jsem ale žádného neměl, s prací a s mým cestováním by to bylo vůči zvířeti nezodpovědné,“ vysvětluje.