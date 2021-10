Na výlety berte pouze socializovaného psa a kočku jedině na vodítku

Výlety do parku či cestování vlakem bývají s vychovaným psem většinou bez problémů, stačí nezapomenout pevné a spolehlivé vodítko, náhubek a lahev s vodou, ideálně s integrovanou miskou. Případně lehkou misku vozte zvlášť v batohu, a pokud psa trénujete, nezapomeňte oblíbené pamlsky. Někdo s sebou bere i podložku, na kterou je pes zvyklý.

Pokud cestujete autem, je jednoznačně nejbezpečnějším způsobem přepravy psa pevná přepravka, ať už plastová s průhledy a dvířky, nebo kovová klec. Můžete ji umístit na zadní sedadlo, pokud ji ovšem pevně připoutáte pomocí bezpečnostních pásů. A nebo do přepravního prostoru kufru auta. Když si na to pes zvykne, nevadí mu to, naopak. Má tam svůj klid a cestu klidně prospí. Samozřejmě platí, že při delších cestách uděláte každé dvě tři hodiny přestávku, psa zkontrolujete, vyvenčíte a dáte mu napít. Na krmení během cesty raději zapomeňte.

Co je ovšem naprosto nezbytnou výbavou na jakýkoliv výlet, návštěvu nebo dokonce dovolenou? Aby byl pes socializovaný, tedy aby věděl, jak se má chovat k ostatním lidem, k dětem, k psům, prostě ve společnosti. A aby vás poslouchal, respektive abyste ovládali vy jeho, a ne on vás. Pokud jste si vědomi, že kvůli určité izolaci během proticovidových opatření máte v tomto směru co dohánět, zapracujte na tom neprodleně.





Buď vám s tím pomůže zkušený pejskař, nebo se poraďte s trenérem psů, na výběr jich je celá řada, stačí projít weby či sociální sítě. Co a jak by se mělo už každé štěně učit jako naprostý základ, radí například trenérka Marcela Čápková ve videu níže. Věnujte tomu čas, ušetříte sebe i své okolí řady možných nepříjemných či dokonce nebezpečných situací.

Psa jste vždy vnímali jako obrovský závazek, pořídili jste si tedy raději kočku, ovšem i tu byste rádi alespoň občas brali s sebou na výlety?

V tom případě byste se v první řadě měli ujistit, jestli o něco takového vaše kočka opravdu stojí. Většina koček má totiž ráda svůj klid a prostředí, které dobře zná, a na výlety je moc neužije. Existují ovšem i výjimky.

Jak to má nastavené právě ten vás kočičí mazlík, zjistíte poměrně jednoduše. Nejprve pořiďte vodítko a pevný postroj, z něhož se vám kočka jen tak nevyvlíkne, obojek nestačí. A pomalinku ji na chůzi na vodítku zvykejte: nejprve doma, pak ji vezměte na chodbu domu, pak před dům. Nespěchejte na ni, netahejte ji, nechte ji, ať si všechno očuchá.

Kočky bývají zpočátku velmi opatrné a ostražité, u některých ovšem zvítězí zvědavost a zvídavost a venku se jim zalíbí. Přece jen je tam spousta nových podnětů, které uspokojí jejich touhu po zábavě.

Pokud se chystáte s kočkou někam přesouvat, ať už autem, vlakem nebo autobusem, krmte ji naposledy tři hodiny před cestou, vyhnete se zbytečným komplikacím. (Kompletní manuál najdete zde.)



Co se vlastní přepravy týká, opět máte na výběr celou řadu přepravek. Od lehkých textilních, v nichž si kočičího mazlíčka snadno hodíte přes rameno, po pevné plastové boxy. Mohou mít všem i podobu batohu, z něhož kočka vidí ven, ale cítí se jistá, protože má pro sebe ohraničený prostor, jako v krabici. A to mají kočky rády.