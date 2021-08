Do zahraničí vystavte psovi pas, při cestě pozor na klimatizaci v autě

Jedete-li na dovolenou po Evropě, nezapomeňte pejskavybavit cestovním pasem. Ten vám vystaví veterinář, který je schválený a registrovaný pro vydávání pasů krajskou veterinární správou, a kterému byl vydán doklad o schválení a registraci.

U psa je samozřejmě také nutností, aby měl identifikační mikročip splňující ISO normy a měl by také mít prokazatelné (a platné) očkování proti vzteklině.

Jedete-li do Finska, Velké Británie, Malty či Irska, vyžaduje se i odčervení zvířete (24–120 hodin před vstupem na území). Pokud jedete se zvířetem mimo EU, tak musí být splněny dovozní podmínky stanovené konkrétní zemí. Na konkrétní podmínky se podívejte na stránky Státní veterinární správy.



Zjistěte si, zda je cílová destinace dog-friendly

Pokud ještě nevíte, kam jet se psem, tak je praktické volit země, kde mají psy rádi a můžete s nimi běžně navštěvovat například restaurace a ubytovávat se v hotelech či Airbnb. Podle cestovatelského portálu Tripadvisor je jednou z nejvíce přátelských zemí vůči psům Francie, kde si můžete brát psa skoro všude (kromě muzeí).

Další zemí, kde mají pejsky velmi rádi je i Itálie, zde pejsci mohou do restaurací, obchodů, MHD, dokonce i na některé historické památky je povolen vstup se zvířaty.

Většina evropských zemí je podle Tripadvisoru vstřícná ke psům. Výjimkou je pak Španělsko, kde mnoho hotelů či restaurací nepovoluje psy. Také Irsko či Velká Británie není příliš ke psům tolerantní.

Cestování v autě

Většina psích chovatelů volí po Evropě cesty autem. Přeci jenom doprava letadlem je pro psy náročná a není levná.

Pozor na hlasitou hudbu Pokud si rádi pouštíte v autě hudbu nahlas, tak při dlouhých cestách se psem hlídejte hlasitost a intenzitu. Pejskům může dlouhodobý poslech hlasité hudby uškodit. Především pak silné a výrazné basy, proto kontrolujte jejich nastavení.

Pro dlouhé cesty autem se vyplatí mít speciální pelíšek s postrojem do auta. Či psa dát bezpečně do jeho přepravky (klece) do zavazadlového prostoru.

„Během cest nezapomínejte u pejska na pitný režim. Pravidelně zastavujte a dávejte mu napít alespoň každé dvě hodiny. Těsně před cestou také pejskovi nedávejte krmivo, mohly by nastat žaludeční potíže. Psa během cesty ani nekrmte pamlsky,“ říká odborník na výživu psů Jiří Švihálek z Yoggies.cz.

Stavíte-li se v obchodě či na toaletu, vždy parkujte ve stínu, aby v autě nebylo příliš vedro a psa nenechávejte nikdy zavřeného ve vyhřátém autě. Je lepší se se spolucestujícími vystřídat u pejska a počkat s ním chvíli ve stínu mimo auto, než budete moci všichni pokračovat dál v cestě.

Naopak je dobré dát do pelíšku zvířeti jeho oblíbenou hračku či deku, na kterou je zvyklý a při cestě i dovolené ho bude uklidňovat. Dávejte také pozor na klimatizaci, aby nešla přímo na pejska. Stejně jako lidé, i psi mohou z klimatizace onemocnět či by mu mohla způsobit bolesti kloubů nebo zad.

Zjistěte si předem kontakty na místní veterináře

Před cestou si také zjistěte kontakty na veterináře poblíž místa, kde budete bydlet. Na místě pak nemusíte mít dobré internetové pokrytí a při případných zdravotních potíží budete hned vědět, kam volat.

Nezapomeňte na všechny léky, které pes bere. Případně se před cestou i poraďte u veterináře, zda je cesta pro psa vůbec vhodná. Aby se pejsek během dovolené cítil „jako doma“, vezměte mu i jeho pelíšek, na který je zvyklý.

Vařenou nebo syrovou stravu vozte v chladicím boxu

Nezapomeňte vzít s sebou psovi dostatečné množství krmiva, na které je mazlíček zvyklý – předejdete tak nežádoucím zažívacím potížím, které na dovolené určitě nechcete řešit.

„Pozor i na skladování potravy během cesty ve vyhřátém autě. Nejjednodušší na cestování jsou samozřejmě granule, pokud ale pejsek či kočička žere syrovou potravu (BARF), vařenou potravu nebo kapsičky, je lepší je vozit v autě v chladící tašce nebo boxu, aby se potrava cestou nezkazila zvíře z toho pak mělo zažívací problémy. Před cestou i po dobu dovolené můžete podávat i speciální probiotika pro psy či kočky. Ta posílí jejich zažívání a váš čtyřnohý kamarád bude lépe snášet případný stres z cesty a nového místa,“ dodává odborník na psí výživu Jiří Švihálek.