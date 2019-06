Na dovolenou se zvířaty nezapomeňte na pas, zabezpečení v autě a pojištění

Pro mnoho lidí vyrážejících na letní dovolenou je naprosto samozřejmé, že s nimi pojede i jejich čtyřnohý parťák. Se psy i ostatními mazlíčky lidé nejčastěji cestují ve vlastním voze.

Než začnete přemýšlet o tom, zda zvíře skutečně na dovolenou vzít, uvažte, zda je to vhodné. V některých případech jim tím můžete způsobit větší stres, než když jim zaplatíte psí hotel v místě bydliště nebo když zajistíte hlídání u některého z přátel.

Například podle loňského průzkumu agentury Focus má doma nějaké zvíře 58 procent Čechů a nejčastějším důvodem pro jejich pořízení je touha mít nějakého zvířecího společníka nebo kamaráda. Žebříčku nejoblíbenějších domácích mazlíčků vévodí psi, které vlastní 37 procent lidí, poté kočky s 23 procenty, akvarijní rybičky (9 procent), papoušci a jiní ptáci (7 procent) a králíci (6 procent).

Zejména psy Češi většinou berou s sebou na dovolenou, zvlášť pokud se na ni vydávají vlastním vozem.

I zvíře potřebuje pas

V prvé řadě je potřeba vědět, zda zvíře vůbec takovou cestu zvládne a nezpůsobí mu zbytečně mnoho stresu. Pokud se například váš pes ještě nikdy nevezl ani v autě, není příliš vhodné naplánovat si s ním hned mnohahodinovou zahraniční cestu.

Aby kočka v autě nezvracela Některým kočkám se dělá v autě špatně a zvrací, proto by se neměly zhruba tři hodiny před cestou krmit. „Navíc je vhodné přepravku s nimi v autě přikrýt prodyšnou látkou. Zklidní se a přesun autem a drncání snášejí mnohem lépe,“ radí čtenářka Karolína, která své dvě kočky každý víkend vozí na chalupu. Při cestě autem jedna z nich téměř pravidelně zvracela. Od té doby, co její klec v autě přikrývá, je po problému.

Zkuste ho nejprve jen krátce povozit a sledujte jeho reakce. Bude-li vše v pohodě, vyjížďky prodlužte a nakonec jej vezměte na nějakou dovolenou v tuzemsku, abyste viděli, jak se bude chovat v prostředí, které nezná.

Když vše klapne, pak se můžete odhodlat vyrazit i do zahraničí. Stejně jako lidé musejí být i psi a také kočky na cestu za hranice vybaveni vlastním pasem, který jim můžete opatřit u oprávněného veterinárního lékaře. Veškeré informace o cestování do zemí EU najdete na stránkách Státní veterinární správy.

Zvíře musí být označeno, nejčastěji mikročipem nebo tetováním a musí být očkované proti vzteklině, případně proti dalším onemocněním podle pravidel státu, do něhož cestujete. Mějte také na paměti, že některé země neumožňují vstup na své území mláďatům do tří měsíců věku, případně zakazují vstup některých druhů zvířat, a to i psům určitých plemen.

Vhodné pojištění ušetří starosti

Ne nadarmo se říká, že cestování s domácím mazlíčkem, zejména se psem, je v podstatě stejné jako cestování s dětmi. Připravte se tedy, že při dovolené se zvířetem budete muset být téměř neustále ve střehu, aby váš čtyřnohý miláček něco neprovedl nebo se mu něco nestalo.

Cesta mimo EU V případě cestování za hranice Evropské unie si vždy zjistěte podmínky daného státu. Před cestou samotnou se v dostatečném předstihu informujte, co vše musíte zařídit. Užitečné informace najdete na stránkách Státní veterinární správy.

Starosti vám může alespoň trochu ulehčit vhodné pojištění. „Psy a kočky si lze pojistit v rámci pojištění odpovědnosti a majetku. Pojištění odpovědnosti pokryje výdaje za škody, které váš mazlíček napáchá. V rámci pojištění majetku pak lze psa či kočku pojistit pro případ úrazu, náhlého onemocnění nebo otravy. Pojištění je platné pro celou oblast Evropy a Turecka,“ uvádí Nela Maťašeje z Direct pojišťovny.

Mimo pojištění odpovědnosti je vhodné pořídit i pojištění léčebných výloh označované také jako pojištění veterinární péče. To může zahrnovat náklady na léčbu u veterináře nebo finanční kompenzaci v případě úhynu zvířete .

Také nezapomeňte svého mazlíčka na dovolenou vybavit označením – pro případ, že by se vám někde ztratil. Psovi, kočce nebo fretce byste měli opatřit kvalitní obojek nebo postroj s cedulkou s vaším jménem, telefonním číslem a adresou pobytu, a to nejlépe ve více jazykových variantách podle lokality.

Samozřejmostí by pak mělo být zjistit si, kde se v místě vašeho pobytu nachází veterinární lékař nebo klinika.

Žádná jízda na volno v automobilu nepřipadá v úvahu

Nejpraktičtější formou dopravy na dovolenou pro případ cestování se zvířetem je vlastní automobil. Ten vám totiž dovoluje pravidelně zastavovat, což je především u psů nutné.

Obvykle se doporučuje udělat si přestávku minimálně každé dvě až tři hodiny, vzít pejska na vodítko, krátce jej vyvenčit a také mu dát napít. Zvíře se s vámi v autě může vést buď v zavazadlovém prostoru, nebo na zadní sedačce, v obou případech však musí být adekvátně zajištěno.

Menším zvířatům poslouží přepravní box, pro větší pejsky si můžete pořídit speciální postroje nebo autosedačky, které se připínají k bezpečnostním pásům ve voze. Velká plemena psů je nutné převážet jedině v zavazadlovém prostoru, který by měl být od hlavní kabiny oddělen sítí či mříží.

Hlavními cíli při přepravě zvířat v autě jsou vždy dvě věci: co nejlépe zabezpečit zvíře pro případ nehody a zabránit mu ve volném pohybu po voze. A ještě jedna podstatná věc: nikdy nenechávejte zvíře uvnitř zaparkovaného vozu, například během přestávky.

Obzvláště v létě se vnitřek automobilu výrazně zahřívá, v horkých dnech může vystoupat až na 80 stupňů. Delší pobyt v takto horkém prostoru může vašeho mazlíčka i zabít.

Na kolejích a v oblacích

Pokud se zvířetem cestujete vlakem, nejčastěji se s vámi poveze v přepravce. Ta by během jízdy měla stát na zemi, nikoliv na sedačce, a už vůbec ne v zavazadlovém prostoru nad vaší hlavou.

Větší psy lze přepravovat i bez přepravky, ale vždy musejí mít náhubek a být bezpečně uvázáni na vodítku. V případě cesty letadlem je pak především nutné pečlivě si nastudovat požadavky dané letecké společnosti.

Obvykle budete muset svého domácího mazlíčka přepravovat v transportním boxu splňujícím určité parametry, jako jsou vhodné rozměry podle velikosti zvířete či vybavení miskou s vodou a žrádlem. Zvíře může letadlem cestovat buď přímo s vámi v kabině, nebo v zavazadlovém prostoru.

Bude-li váš pes cestovat v zavazadlovém prostoru, je vhodné dát mu do přepravky jeho oblíbenou dečku či hračku s „pachem domova“. Případně je možné podat mu uklidňující prostředky, aby let raději prospal.