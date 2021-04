Samoa: ostrovy kanibalů už turisty vítají s otevřenou náručí

Na souostroví v jižním Pacifiku není vůbec jednoduché se dostat. I proto tam dosud mnohde narazíte na civilizací nedotčenou přírodu. Okouzlí vás navíc i místní obyvatelé. Jejich životní rytmus se řídí zcela jinou hudbou než ten náš – v podstatě mají v krvi reggae. Tudíž nikam nespěchají, všechno berou v klidu, a tak i čas si tu mnohem víc vychutnáte.

Navíc jsou velice milí. Pořád se smějí a jakmile vás vidí, nejradši by si vás odvedli k sobě domů. Jejich pozvání nemá cenu odmítat, uděláte jim nejen velkou radost, ale poznáte také, jak žijí. A ještě ochutnáte zdejší neobvyklé pokrmy.

Nejtypičtějším je lap-lap. Jde o hlízy stromu taro, které vypadají trochu jako brambory a na talíři bývají plněné nejrůznější zeleninou.

Domorodci stále žijí v jednoduchých chatrčích zvaných fale. Ty jsou také nejlevnějším a zároveň nejautentičtějším ubytováním v tomto ráji. Jde jen o střechu z palmových listů na kůlech. Její výhodou je, že vždycky stojí přímo u moře. Ve vnitrozemí totiž moc místních obyvatel nepotkáte, nemají tam obživu.

Zato moře jim ji dává. A tak se ve fale i vy probudíte a hned slyšíte šplouchání oceánských vln. Pro turisty se někde stavějí i zavřené fale, jež mají stěny. Ovšem ty otevřené jsou mnohem autentičtější.

Často se stane, že skoro až k vám dopluje důstojná mořská želva, podívá se na vás, a než si stačíte uvědomit krásu tohoto okamžiku, zamává vám ploutví a je pryč. Nejčastěji vás takto zaskočí ráno, v podvečer nebo za přílivu. Zbožňuje totiž teplé vody a mořskou trávu, k níž má v této době lepší přístup.

Víte, že... ... na Samoi žije víc wrestlerů než v kterékoli jiné zemi?

... lidé tu jako první na světě vítají nový rok?

... hlavou každé rodiny je volený matui neboli stařešina?

Samoa se skládá ze dvou větších ostrovů a několika malých. Centrem je Upolu, kde najdete jediné město souostroví – Apii. Život je tam úplně jiný než jinde, Apie se podobá západním městům a je tam také letiště. Všude jinde se žije ve vesnicích.

Na malých ostrůvcích východně od Upolu se bydlí v tradičních chatrčích a voda je tam tak průzračná, že můžete počítat ryby už z letadla. Díky korálovému útesu se k plážím navíc nedostanou žraloci, a tak se při plavání nemusíte ničeho bát.

Ostrovy jsou sopečného původu, ale když se doptáte a chvilku hledáte, najdete zde překrásné pláže s bílým pískem.

Tyrkysové moře obklopují nádherné pláže s bílým pískem, musíte je umět najít, nebo se ptát. Souostroví je vulkanického původu, většina povrchu je kamenitá nebo oblázková. Ale kdo hledá, vždycky najde.



Lávová pole vás naprosto ohromí

S tím souvisí i dva z lákavých turistických cílů. Prvním jsou lávová pole Saleaula. Najdete je na ostrově Savai’i. Nachází se sto kilometrů čtverečních kolem vulkánu Mount Matavanu, který je dnes už neškodný, zato tvoří středobod této oblasti.

K vyhaslému kráteru se dá dojít pěšky, zdatnější to zvládnou i na kole. Pohled na ztvrdlou lávu všude kolem je trochu depresivní, ale neopakovatelný.

Dalším zajímavým výletem mohou být jeskyně skřítků nedaleko vesnice Paia na Savai’i. Tito drobní človíčkové tam podle místních žijí dodnes. Jelikož jsou jeskyně obrovské, nikdo je nikdy nedokázal projít celé, a tak to není jisté. Když tam vyrazíte, můžete v nich strávit celý den. Vezměte si dobré boty, jídlo a vodu a také baterku.

Největší atrakcí je na Samoi koupání ve vodopádech. Ti, kdo to zažili, tvrdí, že při něm se každý cítí jako milionáři. Je v tom naprostá svoboda. Vodopády jsou navíc ukryté hlavně v liduprázdném vnitrozemí, poznáte tedy, co to znamená být sám v naprosto dokonalém souznění s přírodou.

Padá až z nebe: Vodopádů jsou tu desítky, ten nejvyšší měří 220 metrů.

Na Savai’i je v tomto ohledu nejlákavější Afu Aau na jihu ostrova, na Upalu zase Togitogiga uprostřed jižního pobřeží.

Tetuje se tu zuby prasat a žraloků

Ještě jedna věc kromě přírodních krás vás na Samoi jistě zaujme – tetování místních. Od pasu až k chodidlům mají složité obrazce dokumentující tradice a typické symboly lásky, přátelství či plodnosti.

Tipy a perličky Oficiálním jazykem je tu angličtina , ale ne každý ji plně ovládá. Věty typu, odkud jste, nebo co si přejete, ale zvládne každý.

, ale ne každý ji plně ovládá. Věty typu, odkud jste, nebo co si přejete, ale zvládne každý. Na souostroví se platí samojskou talou . Její jméno vzniklo ze slova dolar, často jí tak místní i říkají. Jedna je cca 8 až 10 korun.

. Její jméno vzniklo ze slova dolar, často jí tak místní i říkají. Jedna je cca 8 až 10 korun. Sezona trvá od března do října , nejvíc turistů tu najdete v letních měsících. Lidnato tu však bývá i v prosinci, kdy se sem vracejí Samojci pracující v zahraničí.

, nejvíc turistů tu najdete v letních měsících. Lidnato tu však bývá i v prosinci, kdy se sem vracejí Samojci pracující v zahraničí. Všechny památky jsou zpoplatněné, nachází se totiž vždy na soukromém pozemku. U něj stojí hlídač, který vás zkasíruje.

Turistické značení tu nefunguje a ani Google Maps nemají všude data. Proto je lepší se před každým výletem poradit s domorodcem.

Pokud byste si chtěli odvézt takovouto památku, nedoporučujeme to. Je to zdlouhavý a velice bolestivý proces, který trvá i několik týdnů. Barva se vyrábí ze sazí a dílo se do kůže vyrývá pomocí zubů prasete nebo žraloka.

To si raději kupte samojské dřevěné výtvory. Řezbářství se tu dědí z generace na generaci, a tak budete mít skutečně nádhernou vzpomínku.