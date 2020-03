Nový Zéland jako pracovní hit. Mladí Češi jdou do boje o nádenická víza

, aktualizováno

Je to báječný recept, jak spojit příjemné s užitečným, prázdniny a legální práce ve světě. Working Holiday Visa houfně objevují i Češi. Tento týden ve středu přinese boj o nejžádanější pozice pro Nový Zéland. Co vlastně takový pobyt pro zájemce znamená a na co se mají připravit, prozkoumali redaktoři magazínu Víkend MF DNES.