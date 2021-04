VIDEO: Opuštěný obchodní dům vypadá jako hrad, už se v něm i vraždilo

Návštěvníci vcházeli do zábavního a nákupního parku The Castle Mall & Waterpark v provincii Kanchanaburi na západě Thajska přes padací most. Ten tu však naposledy využili v roce 2005. Obrovský projekt zničila ještě větší konkurence nadnárodních obchodních řetězců. Od té doby areál chátrá bez jakéhokoli zájmu majitele, uvádí agentura AP.

V bazénech se hromadí dešťová voda plná barevných řas, dětské skluzavky se už dávno rozpadly. A luxusní prodejní plochy nahradily holé zdi a graffiti. Místo spokojených rodin tu řádí bezdomovci, alkoholici a vandalové.

V areálu Castle Mall, který měl připomínat středověký hrad, už musela policie vyšetřovat i vraždu. Nešťastný muž si zde domluvil schůzku se svou ženou, která žila v odloučené domácnosti a měla milostný poměr s jedním z turistů. Svou manželku zabil a sám spáchal sebevraždu.

Policie případ uzavřela a několik týdnů po činu jezdila do areálu na prohlídky, v současnosti už areál opět přestala hlídat. Majitel nemovitosti zatím neprojevil žádný zájem změnit stávající stav.