Vítejte v Monaku. Naleštěný ráj hazardu a luxusu má svou vlastní kletbu

Tipy a perličky Při vstupu do Monaka je nutné předložit negativní PCR test na covid-19 (max. 48 h) nebo platné očkování. To platí pro všechny od 11 let.

Na území knížectví se platí eury, které má teď kurz něco přes 25 korun za 1 euro.

Oficiálním jazykem je francouzština, což logicky vyplývá z polohy této země.

Po Monaku se můžete pohybovat hromadnou dopravou. Jednotlivá jízdenka stojí dvě eura (52 Kč), celodenní 5 eur (130 Kč).

Cestu přes přístav ke Knížecímu paláci zkracuje přívoz. Jezdí každých dvacet minut od 8 do 20 hodin a patří pod MHD.