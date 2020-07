Cestovatelka Holcová: V Afghánistánu jsem byla tvor bez duše, ignorovali mě

12:00 , aktualizováno 12:00

Milena Holcová je spisovatelka a cestovatelka. To druhé označení s oblibou zpochybňuje, byť navštívila čtyři kontinenty a projela desítky zemí, většinou stopem. „Nejde mi o to, dostat se co nejdál nebo co nejvýše. Neškrtám si ze seznamu zemí, kde jsem ještě nebyla. Mnohem více mě zajímá, jak žijí obyčejní lidé,“ tvrdí. Proč už by nikdy nejela do Afghánistánu? Čím ji překvapilo Rusko?