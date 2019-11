Při stopu funguje, když jste blonďatý, říká poutník Ladislav Zibura

Cestovatel Ladislav Zibura (27) se vypravil pěšky do poutního místa Santiago de Compostela ve Španělsku, došel pěšky z Českých Budějovic do Říma, šel 40 dní do Jeruzaléma, dojel na kole k Severnímu moři, prochodil a projezdil stopem Kavkaz, toulal se pěšky v Číně a Nepálu. A teď posledně se pro změnu po Evropě přemisťoval převážně stopem. Jaké měl fígle, aby mu lidi zastavili? Kde by si dokázal představit žít? A co v jeho batohu nesmí chybět?