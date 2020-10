Bezpečná exotika v této zvláštní době. Užijte si zimní dovolenou v Karibiku

Status francouzského zámořského území dává Martiniku výhodu příslušnosti k Evropské unii. Přestože sem tedy poletíte přes celý Atlantik, stále tu budete tak trochu „doma“. A netýká se to jen telefonování bez roamingu, ale také dalších výhod unijního prostředí. Vstup je bez víz, platí se eurem a z Paříže sem létají pravidelné linky několika společností.

Svou exotikou vás pak „ostrov květin“, jak se také Martiniku přezdívá, docela zaskočí. Možná, že vaším prvním kontaktem s Martinikem byl pohled na banánovou krabici, ale nejsou to jenom banány, co tento ostrov prorůstá.

Hornatou krajinu pokrývá bujná vegetace, kde si strelície nebo helikonie můžete natrhat stejně snadno jako u nás polní kvítí. Přidejte k tomu nádherné pláže, všudypřítomný odér rumu i uvolněný karibský životní styl. Tak co, už máte letenku?

Většina běžných návštěvníků karibské oblasti směřuje na velké ostrovy, jako je Kuba, Hispaniola nebo Jamajka. Už méně se jich podívá na tzv. Malé Antily, které tvoří řetízek převážně vulkanických ostrovů ve východní části Karibského moře. Oblast ale dobře znají jachtaři, pro které jde o pověstný ráj na zemi. A Martinik leží skoro přesně uprostřed.

Vstupní branou na ostrov je letiště ve Fort-de-France. Hlavní město ostrova má skoro sto tisíc obyvatel a vlastně představuje jediné město Martiniku v pravém slova smyslu. Všude jinde budete mít pocit, že jste na venkově.

Kdo má v úmyslu strávit dovolenou převážně na plážích, koupat se a odpočívat, najde nádherná místa na závětrném západním pobřeží. V Karibiku totiž vanou pravidelné pasáty, které přicházejí z východu nebo severovýchodu, návětrné východní pobřeží proto vyhledávají surfaři nebo vyznavači kitování.

Večer na kotvišti u Sainte-Anne

Nejpopulárnější dovolenkové lokality leží jižně od Fort-de-France, kde najdete zátoky s rybářskými osadami, dlouhé pláže i několik komfortních hotelových resortů. Nečekejte tady ale masovou turistiku, naprostá většina hotýlků má komorní rozměry, takže je za korunami palem skoro nezahlédnete.



V bezprostředním dosahu Martiniku leží dva další ostrovy – na jihu je to Svatá Lucie a na severu Dominika (neplést s mnohem větší Dominikánskou republikou). Pro jachtaře je jejich návštěva otázkou několikahodinové plavby, ostatní mohou využít trajektu.

Martinik jachtařsky

Osobně jsem Martinik navštívil několikrát a vždy to bylo v kombinaci s plavbou na plachetnici. Po příletu chytáme taxíka, který nás za necelou hodinku přiváží do karibské Mekky všech jachtařů, do maríny v Le Marin. Tady se na vodě pohupují desítky plachetnic, luxusních katamaránů i otlučených majitelských lodí starých mořských vlků.

Večer na kotvišti v zátoce Grande Anse d’Arlet

Spousta lidí vyznávajících uvolněný životní styl tady na své lodi bydlí, děti vozí do školy motorovým člunem a na zádi pěstuje v květináčích šnytlík.

Po nalodění většina jachtařů napne plachty, kompas nastaví na jižní kurz a zbrkle Martinik opustí dříve, než jim vychladne první kafe. My se ale rozhodujeme na ostrově strávit několik dní a na lodi se posouvat podél celého západního pobřeží.

Na kajaku prozkoumáváme mangrovy kolem maríny a objevujeme poklad v podobě zakotvené repliky lodi Victoria, na které čeští nadšenci obepluli svět. Kousek odtud leží vesnička Sainte-Anne a před ní jedno z nádherných kotvišť.

Jedna z typických plážových hospůdek

Následující den vyrážíme na pěší výlet podél pobřeží, kde leží nádherná oblast Salinas s plážemi a slanými jezery. Z písku tu vyrůstají trsy tchynina jazyku, krabi před námi prchají do děr a na písečných plážích nepotkáme ani človíčka. Teprve za poslední pláží se objevuje civilizace. V jednom ze stánků si dáváme čerstvou ovocnou šťávu vyrobenou před našima očima ze tří druhů ovoce a vyrážíme zpět k lodi.



Následující dny pomalu plujeme podél západního závětrného pobřeží k severu a kotvíme v mnoha zátokách s nádhernými plážemi. Jedno z nejhezčích kotvišť objevujeme u pláže a zátoky Grande Anse d’Arlet, kde plaveme s hejnem mořských želv. Je tu malá vesnička a my navečer vidíme místní rybáře vynášet z lodí obrovské ulovené tuňáky.

Paříž Karibiku

Poslední kotviště na Martiniku volíme u bývalého hlavního města Saint-Pierre. Dříve se mu pro výstavnost přezdívalo „Paříž Karibiku“. Erupci sopky Mount Pelée v roce 1902 přežili jen tři lidé, z města zbyly jen ruiny a pláž ve městě dodnes obsahuje černý vulkanický písek. Na nábřeží panuje ležérní atmosféra, anglicky se tu sice moc nedomluvíme, ale přátelské naladění místních nám otevírá dveře alespoň k prohození pár frází a výměně úsměvů.



Bazilika Sacré Coeur ve Fort-de-France

Ráno jedeme člunem na ranní trhy. Pod prostým přístřeškem se tlačí stolky trhovců, které se prohýbají pod tíhou ovoce a exotických květin. Je doba zrání manga, jehož šťavnaté a sladké plody se povalují všude okolo cest a zdá se, že kromě nás a vos nikoho nezajímají.



Odpoledne se vydáváme na nedalekou pláž Anse Turin. Jsme tu jediní turisté a nebýt skupinky dětí, byli bychom tu docela sami. Poblíž Saint-Pierre se také nachází hezká destilérie Depaz a nenavštívit v Karibiku výrobnu rumu by byl dozajista hřích.

Prohlídka destilerie Depaz

Rum se tu vyrábí již roku 1651 a bohatou historii nezničila ani erupce sopky, která zcela zasypala původní budovy i s rodinou majitelů. Prohlídka palírny umístěné v nádherných zahradách zakončuje tradiční degustace a nákupy rumů.



Výlet do vnitrozemí

Aktivní sopka Mount Pelée je svými 1 395 metry nejvyšší horou Martiniku a desátou nejvyšší v karibské oblasti. Cesta na vrchol začíná u Le Morne Rouge, nejvýše položené obce na Martiniku. Za celodenní náročný výstup na její vrchol budete odměněni nádhernými výhledy na celý ostrov i široširý oceán.

Protože vrchol sopky nad městečkem zahalují mraky, plánovaný výstup na vulkán nahrazujeme celodenním výletem vypůjčeným autem kolem severní části ostrova. Den je opět plný zážitků. Nejprve se vykoupeme v jezírku pod vodopádem a pak nás silnička plná serpentin přivede pod mohutné hory Pitons du Carbet. Ostré vrcholky hor se tu zvedají do výšky přes tisíc metrů a protože chytají přicházející oceánskou vlhkost, hodně tu prší.

Až neskutečně zelené pohoří Pitons du Carbet nabízí spoustu trekingových tras.

Neuvěřitelně sytě zelená zdejší příroda nás uchvacuje, noříme se mezi obrovské stromy, mezi kterými rostou divoké strelície, mohutné etlingery (zvané porcelánové růže) nebo helikónie. Tady rychle pochopíte, proč se Martiniku přezdívá ostrov květin. Hory Pitons du Carbet jsou jednou z nejlepších lokalit pro treking, my však chceme ještě navštívit nedalekou botanickou zahradu.



Jardin de Balata patří k nejkrásnějším botanickým zahradám nejenom v Karibiku. Zahrady jsou položené na pozemku bývalé farmy na okraji pohoří Pitons du Carbet. Najdete tu tři tisícovky druhů rostlin, z toho jen palem tu můžete obdivovat tři sta! Prohlídku zakončujeme přechodem lanových mostů, odvážně natažených v korunách stromů.

Naše krátká exkurze po ostrově květin pomalu končí. Když se v čase ohlédnu zpět, těch pár dní našeho pobytu na Martiniku jsme se nenudili ani minutu!